No próximo fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP de Portugal, que volta ao calendário da categoria máxima do automobilismo com uma corrida inédita no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Assim, teremos uma ferrenha disputa pela glória em uma prova nova da F1. Após dominar em Mugello, o britânico Lewis Hamilton certamente tentará mais uma vitória sem precedentes com a Mercedes, que faturou as últimas quatro corridas inéditas da categoria.

Entretanto, é preciso ficar de olho em coisas mais importantes em Portugal, especialmente no mercado de pilotos para a temporada 2021, conforme destaca o Motorsport.com. Veja o que está em jogo no GP de Portugal:

Briga pelo assento ao lado do holandês Max Verstappen na Red Bull

Alex Albon, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Após mais um abandono no GP de Eifel, Alex Albon vem sofrendo ainda mais pressão e precisa de bons resultados. Consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko já 'cobrou' o tailandês e citou possíveis substitutos: o alemão Nico Hulkenberg e o mexicano Sergio Pérez.

Permanência de Kvyat na AlphaTauri

Daniil Kvyat, Scuderia AlphaTauri

Marko também mandou uma 'indireta' para Daniil Kvyat, que voltou a ir mal no GP de Eifel em Nurburgring e é fortemente ameaçado pelo japonês Yuki Tsunoda na briga pela vaga na AlphaTauri em 2021. O russo tem de apresentar um bom desempenho para seguir na F1.

Dupla da Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

O finlandês Kimi Raikkonen deve seguir na equipe, mas seu companheiro ainda está indefinido. Esperava-se que o alemão Mick Schumacher fosse anunciado, mas o italiano Antonio Giovinazzi voltou à boa fase no GP de Eifel e ganhou força para se manter na F1.

Pilotos da Haas

Kevin Magnussen, Haas, Romain Grosjean, Haas

Pouco antes do início das atividades da quinta em Portimão, Romain Grosjean e Kevin Magnussen confirmaram que não seguirão com a equipe após o final de 2020. Com isso, o russo Nikita Mazepin e o próprio Mick Schumacher surgem como os favoritos para a vaga, com Mick dependendo ainda da situação da Alfa Romeo.

Formação da Williams

Sergio Pérez, Racing Point Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Em busca de uma vaga para 2021, Sergio Pérez perdeu força na Haas, mas pode pintar na Williams, cujos novos donos da equipe estariam de olho no dinheiro do mexicano. Porém, tanto o canadense Nicholas Latifi quanto o britânico George Russell têm contrato para o ano que vem. Entretanto, cláusulas poderiam permitir alguma dispensa, de modo que a atual dupla precisa de boas performances do GP de Portugal em diante.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 7h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 11h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo