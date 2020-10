Após surgir a notícia de que Lance Stroll havia testado positivo para Covid-19 no domingo do GP de Eifel da Fórmula 1, a Racing Point afirmou que não vai mais correr riscos sobre a possibilidade de correr atrás de reservas. Com isso, Nico Hulkenberg já está alerta caso o canadense volte a testar positivo ou inconclusivo.

O alemão foi chamado de última hora para substituir Stroll em Nurburgring, com o canadense não se sentindo bem. Naquele momento, a equipe achava que o piloto tinha apenas problemas estomacais em vez de Covid-19.

Porém, o diagnóstico de Stroll veio logo após sua volta à Suíça, no domingo do GP de Eifel. Desde então, ele tem seguido o isolamento, afirmando que já testou negativo nesta semana, esperando voltar ao paddock já em Portimão.

Mas sem nenhum garantia de que receberá a liberação, o chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer disse que trouxeram Hulkenberg junto por garantia.

"Sim, Nico está aqui. E acho que outras equipes também optaram por trazer seus pilotos reservas juntos desta vez. Acho que faz sentido".

Perguntado se havia um risco de Stroll não receber a liberação, especialmente com a possibilidade do teste desta semana der um falso negativo, Szafnauer disse: "Ele teve um teste negativo na terça. A chance de um positivo na sequência é baixa. Mas é zero?".

"Não sei ao certo, mas é baixa. Nico está aqui por precaução e estou confiante que Lance estará no carro neste fim de semana".

Stroll já não se sentia bem após o GP da Rússia, mas estava convencido que não tinha Covid-19 antes do GP de Eifel, e os testes negativos pareciam confirmar suas suspeitas.

Apesar da sua condição piorar no sábado, já em Nurburgring, e ele não conseguindo pilotar, Stroll optou por não fazer um teste no circuito, já que seu médico pessoal disse pelo telefone que ele não estava infectado.

Porém, após fazer um teste ao chegar em casa na Suíça, Lance e seu pai Lawrence, receberam diagnósticos positivos.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil Neste fim de semana, a F1 visita Portimão, para o GP de Portugal. A Racing Point vem sendo um dos destaques, em terceiro no Mundial de Construtores, mesmo depois dos problemas com os dutos de freio. Stroll e Pérez pontuaram em todas as etapas do ano. Pode ser uma boa para apostar no fim de semana!Quer saber mais? Confira o ThePlayer.com e não perca nada! CEO da F1 cita outros esportes e diz que categoria não pode usar “camisa de força” contra mudanças Podcast – O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna