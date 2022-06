Alemão ex-F1 critica Mick Schumacher por batidas em 2022; confira

Carregar reprodutor de áudio

Especialista em Fórmula 1 e ex-piloto da categoria, o alemão Christian Danner ficou feliz por nada ter acontecido com Mick Schumacher em seu "acidente realmente brutal" no GP de Mônaco de 2022: "A batida foi um dos lugares mais rápidos que existe e o carro quebrou em duas partes. Você pode imaginar que quanta força se deu ali", afirmou o germânico à 'Sport1 AvD Motor & Sport Magazine'.

No entanto, Danner também critica Schumacher. "Ele tem que repensar algo. O ritmo agora é bom, ele está melhorando, mas os acidentes não podem continuar assim. São milhões em danos que surgem. A equipe pode gastar o dinheiro de forma mais sensata”, afirmou.

"Mick tenta tirar mais do que possível e isso, muitas vezes, o leva a um acidente ou erro. Ele tem que estar um pouco mais relaxado. Hoje ele é um pouco mais lento que o Magnussen, mas isso pode mudar até o final do ano, está tudo bem”, continuou.

"Super estranho": Como surgiu o acidente?

Schumacher bateu na volta 25 do GP de Mônaco, quando a traseira subitamente foi embora e ele bateu na Piscina. Imediatamente, disse estar ok no radio, mas não soube explicar o acidente. “Você tocou a asa dianteira no muro”, disse o engenheiro de corrida.

Seu tio, Ralf, disse à Sky algo diferente. Teorizou que Mick pode ter tocado o guardrail com sua roda traseira esquerda na chicane do Porto e o pneu furou. Isso explicaria por que a Haas entrou em erupção tão repentinamente na piscina, apenas doze segundos depois.

No entanto, não há pneu furado na câmera lenta do acidente, e o próprio Schumacher admitiu após a corrida que o acidente foi "super estranho", mas ao mesmo tempo admitiu que provavelmente estava minimamente ao lado da linha ideal. "Eu posso ter pego um ponto molhado com a roda dianteira", ele suspeita.

Haas: Nenhuma evidência de pneu furado

Por parte da equipe, não há até agora pistas que apoiem a teoria do furo. Perguntada, diz apenas que o dano do acidente é "aproximadamente estimado" em cerca de US$ 1 milhão de dólares - particularmente doloroso em tempos do teto orçamentário.

Nos primeiros segundos após o impacto, a preocupação se espalhou brevemente em Mônaco, pois embora a energia de impacto fosse moderada, o chassi foi completamente triturado. Semelhante ao acidente na Arábia Saudita, a parte traseira foi separada do resto do veículo, o que causou imagens perturbadoras na TV.

"Quando vi que a caixa de câmbio estava completamente exposta, fiquei bastante chocado", diz o piloto da AlphaTauri Pierre Gasly sobre o acidente "ruim". "O fato de que eles mostraram a bandeira vermelha depois estava certo, mesmo que demorou um pouco. Fiquei surpreso que um VSC veio primeiro e não o safety car certo."

Alonso: deve aprender com este acidente

O diretor de corridas Eduardo Freitas inicialmente neutralizou a corrida com um safety car virtual antes de mandar Bernd Mayländer para a pista e finalmente parar a corrida completamente. As barreiras no local do acidente exigiram reparos para garantir a segurança e isso só foi possível com a corrida interrompida.

Fernando Alonso descreve o acidente como "enorme" e ressalta "que podemos aprender algo a partir de hoje". Por exemplo, "eu não acho que é por causa do carro. É sobre a energia do impacto. A inércia com que você bate no muro é muito maior com nossos carros pesados, com mais de 800 quilos, do que costumava ser."

Nota lateral interessante: O peso mínimo prescrito dos carros de Fórmula 1 em 2022 (incluindo piloto e pneus, mas sem fluidos) é de 798 quilos. Então, quando Alonso fala sobre carros "acima de 800 quilos", sugere que a Alpine é uma dessas equipes que ainda não atingiram o peso mínimo.

