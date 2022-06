Carregar reprodutor de áudio

Quase dois meses depois, Fernando Alonso segue sofrendo as consequências da forte batida sofrido na classificação para o GP da Austrália de Fórmula 1. Segundo o bicampeão, apenas descanso resolveria, algo que não tem no momento. Mesmo assim, ele descarta ceder seu carro para o reserva Oscar Piastri para a recuperação.

Alonso vive um ano de altos e baixos. Apesar de afirmar que sente ter o maior nível de competitividade desde 2012, o carro de meio de pelotão da Alpine aliado a uma sequência de azares colocam o espanhol apenas em 13º no Mundial com 10 pontos, enquanto seu companheiro, Esteban Ocon, é o nono com 30.

Um dos azares do ano de Alonso veio em Melbourne, quando bateu forte no muro com a Alpine devido a uma falha hidráulica durante a classificação. Após o GP de Mônaco, o bicampeão revelou que ainda não está completamente recuperado, sentindo as consequências da colisão nos braços.

"Toda minha cartilagem dói, ossos, ligamentos, tendões, ligamentos, tudo. Eu levaria dois ou três meses para me recuperar totalmente, mas a lesão não depende de cirurgia, só descansar resolveria. Mas infelizmente tenho que pilotar a cada duas semanas, então tento me recuperar entre as corridas, mas vai levar mais alguns meses".

Ainda faltam dois meses antes da pausa de verão da F1, momento em que Alonso poderia usar para a recuperação. Mesmo assim, ele nem considera entregar sua vaga para o piloto reserva da Alpine, Oscar Piastri.

Quando foi sugerido que o australiano poderia ocupar sua vaga até a plena recuperação, ele disse: "Sim, mas precisamos dos pontos".

No momento, a Alpine é a sexta colocada no Mundial de Construtores, sete pontos atrás da Alfa Romeo e a 19 da McLaren, o que significa que uma performance melhor de Alonso pode fazer a diferença nessa busca.

PÉREZ É DA RED BULL até 2024; status de mexicano INCOMODA Jos Verstappen, que DETONOU time em Mônaco

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: