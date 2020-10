Enquanto prepara ativamente seu retorno à Fórmula 1, Fernando Alonso não tem dúvidas sobre o contexto atual: Lewis Hamilton é atualmente "o melhor" piloto do grid e a observação é implacável para ele.

O piloto espanhol torce o pescoço das teorias conspiratórias face ao domínio avassalador da Mercedes, que tende a desvalorizar os títulos mundiais adquiridos pelo britânico. Alonso não nega a própria natureza do automobilismo, e mais particularmente da F1: a importância de ter o melhor carro para brilhar. Mas não só isso.

"Lewis está à frente porque, atualmente, é o melhor", diz Alonso em entrevista à RadioTimes. "É mais eficiente que os outros. É verdade que a Mercedes tem o melhor carro, mas não é culpa dele. Eu entendo os comentários, isso acontece com todos os pilotos".

"Eu ganhei as 24 Horas de le Mans na Toyota no ano passado e, aparentemente, isso só aconteceu porque apenas a Toyota consegue vencer em Le Mans. É verdade, tínhamos o melhor carro, tivemos um desempenho melhor do que os outros, mas continua sendo uma prova de 24 horas, onde tudo acontecer, mas nada aconteceu conosco. Executamos tudo certo. E sei que, se estivesse em outro carro, talvez não teria conseguido vencer".

"Lewis sabe que, se estiver em outro carro, não poderá vencer. Ambos entendemos que é preciso ter a melhor máquina. Por vários anos na McLaren, Lewis foi companheiro de equipe de Jenson [Button], ele também foi companheiro de Rosberg e nem sempre ganhou o campeonato nesses anos".

"Ele sabe que é preciso também o melhor pacote. Eu entendo os fãs, eles estão sempre tentando descobrir quem é o melhor piloto, e a Fórmula 1 é um esporte muito difícil porque todos os carros são diferentes. Você tem que encontrar o melhor pacote e eles [Mercedes e Hamilton] são os melhores".

Questionado se seria capaz de lidar com Hamilton caso fossem companheiros na Mercedes, Alonso não fugiu da resposta: "Nunca se sabe, mas seria algo interessante. Acho que cada dia seria diferente. Teríamos dias bons e ruins".

O bicampeão, no entanto, ressalta o quanto Hamilton está acima do resto, especialmente na maneira como domina seu companheiro de equipe.

"Vemos que Valtteri está perto de Lewis em algumas corridas, e vence duas ou três por ano, consegue algumas pole positions, mas sabemos que Lewis pode batê-lo em cem de cem corridas. Lewis está em um nível fantástico".

"Você não ganha sete títulos por sorte ou porque tem o melhor carro. Você precisa de algo a mais, e é isso que ele faz. Lewis faz isso todo fim de semana. Ele tem um talento incrível, e isso é uma coisa boa para a F1".

"Michael e Lewis terão sete títulos cada até o fim do ano. Lewis ainda poderá chegar a oito no próximo. Eles acabaram no carro certo na hora certa. Mas, além disso, fizeram a coisa certa e eles foram os melhores nestas conquistas. Eles merecem".

Mercedes W11 (Temporada 2020) Motor: Mercedes Combustível: Petronas Pneus: Pirelli Pilotos: 44 - Lewis Hamilton 77 - Valtteri Bottas