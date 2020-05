A saída de Sebastian Vettel da Ferrari no final de 2020 desencadeou uma série de movimentações no mercado de pilotos da Fórmula 1 que pode acabar com a volta de Fernando Alonso ao grid em 2021. Pelo menos, é isso que afirmou o jornal espanhol Marca, que noticiou que o bicampeão está negociando com a Renault.

A notícia foi divulgada pelo periódico nesta quinta-feira, que afirmou que para o chefe da Renault, Cyril Abiteboul, o espanhol seria o nome ideal para a vaga deixada por Daniel Ricciardo, que assinou com a McLaren.

Alonso não se manifestou sobre essa possível negociação mas, desde que se aposentou da F1 no final de 2018, o espanhol nunca negou que desejava voltar à categoria. Porém, seu desejo era esperar a introdução do novo regulamento técnico. Só que o momento e a oportunidade podem ter se mostrado propícios.

Alonso correu na F1 em 17 temporadas e teve na Renault sua melhor fase na categoria. Durante sua primeira passagem pela Renault, de 2003 a 2006, conquistou seus dois títulos mundiais, após grande disputa com Michael Schumacher. No total, foram 15 vitórias em quatro anos.

Após um 2007 conturbado na McLaren, Alonso voltou à Renault, correndo pela equipe francesa por mais dois anos, 2008 e 2009, antes de assinar com a Ferrari. Essa segunda passagem foi mais tímida, com apenas duas vitórias em dois anos, incluindo a polêmica vitória no GP de Singapura de 2008.

A Renault não está considerando apenas Alonso para a vaga, com o tetracampeão Vettel também sendo ligado à equipe.

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Fernando Alonso na F1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

VÍDEO: Alonso e Vettel podem estar disputando vaga na Renault, mas, e na Ferrari? Quem se deu melhor?

