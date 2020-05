Que Lewis Hamilton é o nome mais importante e conhecido da Fórmula 1 atual, todo mundo sabe. Isso, somado aos resultados de pista, significa um salário anual significativo. Com isso, de acordo com levantamento do Sunday Times, o piloto acaba de se tornar o esportista britânico mais bem pago de todos os tempos.

A lista, que é elaborada pelo jornal há mais de 30 anos, afirmou que o patrimônio de Hamilton é avaliado em 224 milhões de libras (R$ 1,6 bilhão), sendo que no último ano, o piloto faturou com a Mercedes 37 milhões (R$ 260 milhões). Somando com patrocínios, esse valor chega a 40 milhões de libras.

Com essa atualização, Hamilton superou o ex-jogador David Beckham como o atleta mais bem pago em atividade. Quando Beckham se aposentou, em 2013, tinha uma fortuna avaliada em 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão).

Ao longo de sua trajetória na F1, seu patrimônio chegou a ser alvo de polêmicas. Em 2017, a BBC fez uma investigação sobre o piloto ter usado empresas falsas em paraísos fiscais para evitar o pagamento de mais de 20 milhões de reais em impostos na compra de seu avião particular.

Hamilton está em seu último ano do contrato atual com a Mercedes mas sua renovação deve ser confirmada, já que o piloto declarou diversas vezes que não tem intenção de trocar de equipe na F1.

GALERIA: Relembre todos os carros da carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1

Galeria Lista 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 1 / 26 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images 2007: McLaren Mercedes, MP4-22 2 / 26 Foto de: XPB Images 2008: McLaren MP4-23 3 / 26 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah 2008: McLaren MP4-23 4 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2009: McLaren MP4-24 5 / 26 Foto de: XPB Images 2009: McLaren MP4-24 6 / 26 Foto de: XPB Images 2010: McLaren MP4/25 7 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren MP4/25 8 / 26 Foto de: XPB Images 2011: McLaren MP4-26 9 / 26 Foto de: Alessio Morgese 2011: McLaren MP4-26 10 / 26 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren MP4-27 11 / 26 Foto de: XPB Images 2012: McLaren MP4-27 12 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 13 / 26 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 15 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2014: Mercedes AMG F1 W05 16 / 26 Foto de: Sutton Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 17 / 26 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2015: Mercedes AMG F1 W06 18 / 26 Foto de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 19 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2016: Mercedes AMG F1 W07 Hybrid 20 / 26 Foto de: Mercedes AMG 2017: Mercedes AMG F1 W08 21 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2017: Mercedes AMG F1 W08 22 / 26 Foto de: JEP / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 23 / 26 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images 2018: Mercedes AMG F1 W09 24 / 26 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 25 / 26 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG F1 W10 26 / 26 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

