A McLaren foi a primeira equipe de Fórmula 1 a nos dar uma visão real do carro de 2022 (enquanto Mercedes e Williams exibiram apenas renderizações), publicando uma foto do chassi do MCL36 em suas redes sociais, além de algumas outras imagens como teaser.

Claro, o ângulo da fotografia significa que não podemos aprender tanto assim sobre o que está sendo exibido, mas há algumas pistas de design que valem ser notadas sobre o primeiro competidor que está sendo construído dentro do novo regulamento.

O mais óbvio destes é que enquanto o design geral do aro e da caixa de ar sejam mantidos em relação à temporada passada, com duas longarinas angulares sendo mantidas no centro da montagem, a forma do perímetro foi levemente estreitada no topo.

Podemos ver também a forma e a posição dos sidepods e suas entradas entre o chassi, que parecem terem sido mudadas para uma posição mais convencionada, de montagem mais baixa.

A decisão por essa mudança de design foi largamente motivada pelas mudanças no regulamento, com o critério de dimensão da carroceria e as posições dos SIPS (Mastros Laterais de Proteção ao Impacto), agora exigidos em uma posição mais alta que nas temporadas anteriores.

Ferrari SF70H side detail Photo by: Giorgio Piola

Isso significa que a posição alta de entrada, algo que foi introduzido em 2017 pela Ferrari e presente em todos os carros na temporada anterior, se tornou bem mais difícil de ser atingido, além de se tornar menos efetivo devido à mudança na estrutura do fluxo que emana pela frente do carro de qualquer jeito.

Notavelmente, em primeiro plano, podemos ver que o chassi não apenas se inclina para baixo, mas também parece afunilar para dentro, sendo muito parecido com o chassi antecessor, o que sugere que a equipe procurará manter um design de bico fino como nos últimos anos - embora ajustado para atender às novas restrições regulatórias em relação à altura da ponta do bico e sua interação com os demais elementos da asa dianteiro.

McLaren MCL35M front detail Photo by: Giorgio Piola

Também vale a pena mencionar que há algumas sugestões de que veremos as equipes empregando novamente a suspensão pull rod na frente do carro em 2022, por vários fatores. Entre eles estão a mudança na geometria da suspensão, uma vez que as extensões verticais usadas nas últimas temporadas foram proibidas, o que influenciará a posição dos braços da suspensão e, consequentemente, a trajetória dos fluxos de ar em direção à entrada do sidepod - o que provavelmente será montado em posição mais baixa.

Há também um pequeno benefício em termos de CdG (Centro de Gravidade) a ser considerado com o layout de pull rod, com uma parte maior do peso localizado em um ponto mais baixo do chassi. A carga que a suspensão terá que aguentar será alterada pela introdução dos pneus de aro 18 polegadas.

A McLaren usou uma suspensão dianteira pull rod em 2013 no MP4/28, tendo se inspirado em um design usado pela Ferrari um ano antes no F2012.

Enquanto a Ferrari seguiu usando o design até 2015, a McLaren deu a aventura por encerrado, voltando ao layout push rod em 2014. Será interessante ver se qualquer uma dessas equipes seguirá novamente por esse caminho.

Mercedes W12 bracket detail, banned in 2022 Photo by: Giorgio Piola Ferrari F2012 pull rod front suspension vs Red Bull RB8 push rod front suspension Photo by: Giorgio Piola

