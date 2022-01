Mick Schumacher disse que o feedback inicial do carro de 2022 da Haas é "muito positivo", deixando-o com "grandes expectativas" para sua segunda temporada na Fórmula 1. A escuderia americana optou por não gastar com desenvolvimento em 2021 para poder concentrar todos os seus recursos no novo regulamento técnico, deixando-a no final do grid e sem pontos.

No entanto, o jovem alemão conseguiu mostrar sinais decentes de progresso em seu primeiro campeonato completo na categoria, principalmente no final do ano. Ele só não derrotou o companheiro de equipe, Nikita Mazepin, em três corridas contando apenas as que ambos terminaram.

O chefe da Haas, Gunther Steiner, admitiu que achou o progresso da equipe no final da temporada "muito estranho", mas Schumacher sentiu que era um "enorme impulso" antes de uma temporada em que ele espera um grande passo à frente com o novo carro.

"Parece ter números muito positivos, pelo que vejo e ouço", disse Mick ao Motorsport.com. "Então, eu tenho grandes expectativas. Espero que sejam atendidas no próximo ano na pista."

O carro de 2022 será o primeiro design que Schumacher conseguiu ter alguma influência no desenvolvimento, tendo corrido com uma série de especificações ao longo de sua carreira júnior.

Ele disse que estava gostando do desafio de desempenhar um papel técnico e ajudar a definir a direção do novo veículo, permitindo que a equipe o adaptasse aos requisitos dele e de Mazepin.

"É algo que me interessa há muitos anos, como as coisas funcionam em geral e, especialmente, como funciona um carro de F1", comentou. "Estou bastante envolvido no carro do próximo ano e quero entendê-lo, ver os modelos e outras coisas. Portanto, há definitivamente muitos pontos que estou ansioso para analisar."

"Tem sido ótimo trabalhar com a equipe na fábrica e poder dar minhas próprias opiniões sobre como eu gostaria que o veículo fosse. É a primeira vez que será feito para mim e não para todos. É muito detalhado em nossas medidas e capacetes para que tudo funcione harmoniosamente em conjunto."

