George Russell mostrou como fica com as cores casuais da Mercedes em uma visita às instalações de sua equipe na Fórmula 1 em 2022. Enquanto Lewis Hamilton permanece em silêncio em suas redes sociais desde que perdeu o campeonato no GP de Abu Dhabi, seu novo companheiro está chamando a atenção da escuderia nas mídias sociais.

O britânico, que este ano vai correr com as flechas de prata para substituir Valtteri Bottas, agora piloto da Alfa Romeo, apresentou fotos tiradas durante uma visita à sede do time em Brackley com o seu "novo uniforme", a roupa casual que vai usar nos circuitos.

Russell chega à equipe oito vezes campeã mundial após três anos na Williams, onde a Mercedes o acompanhou como parte de seu programa de desenvolvimento. O GP do Bahrein de 2022 não será a primeira corrida do piloto com a nova equipe, pois ele substituiu Hamilton no Sakhir em 2020, quando o heptacampeão contraiu Covid-19.

Em uma entrevista recente ao Motorsport.com, o britânico disse estar animado para começar uma nova temporada na qual ajudará no desenvolvimento de um carro, já que serão introduzidas novas regras técnicas neste ano.

"Estou muito animado para ver as novas máquinas e o que elas vão oferecer a todos", comentou. "Isso é realmente empolgante, e também estou ansioso para fazer parte do desenvolvimento que progredirá ao longo de uma temporada, trabalhando com os designers, no simulador e muito para progredir."

"Tenho certeza de que quem for mais rápido na primeira corrida não necessariamente vencerá, assim como de que haverá alguns designs interessantes, talvez alguns que geralmente não estão na frente possam vencer nos primeiros testes ou corridas."

"Trata-se de quem desenvolve tudo mais rápido, melhor e constrói essa base para os próximos anos. É um aspecto que me deixa muito empolgado do ponto de vista da engenharia", concluiu,

