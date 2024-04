Max Verstappen e a Red Bull lideraram os treinos de abertura para o GP do Japão de 2024 da Fórmula 1, mas isso estava longe de ser uma repetição do dia de abertura do evento de 2023 em Suzuka, há apenas seis meses. Desta vez, no clima mais frio de abril, a chuva interveio para limitar bastante as simulações de corrida no TL2, enquanto a Red Bull ficou de olho nos surpreendentes tempos iniciais de Charles Leclerc no TL1 com algo próximo da preocupação.

Ainda é muito cedo para dizer se a Ferrari realmente tem chance de repetir sua glória na Austrália, mas esse desenvolvimento adicionou uma clara nota de intriga a um evento que muitos esperavam que fosse uma vitória da Red Bull, considerando o quão bom Verstappen foram no Japão em 2023.

A história do dia

A maior parte do foco inicial da sexta-feira foi para as atualizações do sistema de resfriamento montadas no cockpit da Red Bull, além das atualizações do sidepod que a Aston Martin até agora só colocou no carro de Lance Stroll.

Então, assim como fez após a derrota da Red Bull no GP de Singapura de 2023, Verstappen liderou o TL1. Mas, desta vez, em Suzuka, foi de uma forma bem diferente.

Para começar, Sergio Pérez ficou a 0,181s de Carlos Sainz, também ficando a 0,213s do tempo de Verstappen. Na etapa de 2023, Verstappen tinha uma margem de 0,626s sobre Sainz quando liderou o TL1.

A vantagem de Verstappen no FP1 não foi tão grande quanto no ano passado, antes de ele ficar de fora do FP2, que foi prejudicado pelo clima Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mas as maiores diferenças ocorreram na forma como a sessão de abertura se desenrolou após a conclusão da instalação inicial dos pneus duros e médios. O TL1 foi praticamente dividido em duas partes devido ao incidente de Logan Sargeant na Dunlop Curve, exatamente no momento em que Hamilton liderava a mudança para os pneus macios e assumia temporariamente a primeira posição.

Quando os demais saíram com pneus macios, Verstappen e Pérez abriram caminho para os tempos de liderança, mas o holandês e Leclerc passaram a coletar dados de corridas longas. Isso não é inédito no TL1, mas é incomum, já que os planos de corrida das equipes são bastante uniformes e refletem os temores anteriores ao evento de que a chuva afetaria o TL2. Isso, de fato, aconteceu.

A precipitação que caiu foi leve - não se pode dizer que foi uma chuva torrencial. Mas a garoa quase constante foi suficiente para que nenhuma simulação de corrida significativa pudesse ser realizada.

Durante a maior parte da segunda sessão de uma hora, não houve tempos no placar e, na verdade, apenas cinco pilotos conseguiram marcar um tempo - a maioria dos que apareceram no final o fez tarde demais para fazer qualquer coisa além de coletar dados no grid úmido.

Essa informação será útil caso a chuva volte no domingo e a corrida reduzida - que, em geral, foi considerada seca demais para que os intermediários funcionassem de forma eficaz e molhada demais para que os slicks proporcionassem seus níveis de aderência típicos - também se deveu ao fato de as equipes precisarem preservar seu estoque de pneus de chuva para o resto do fim de semana. São quatro jogos de intermediários no total e dois jogos de pneus de chuva intensa.

Anteriormente, as equipes tinham três jogos de pneus intermediários, mas recebiam um jogo extra se chovesse nas primeiras sessões. Isso foi removido das regras para 2024.

A pista secou o suficiente no final do TL2 para Oscar Piastri quebrar o domínio do RB após a metade da sessão nos primeiros lugares. O piloto da McLaren completou três voltas rápidas nos últimos minutos e assumiu a liderança do TL2, superando o melhor tempo de Yuki Tsunoda, 1m40,946s. Ele melhorou de 1m39,105s para 1m34,725s até a bandeira quadriculada.

A mudança para os pneus slicks mais cedo do que os demais ajudou Piastri a conquistar a primeira posição no FP2 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton e Leclerc também registraram tempos com pneus macios no final da sessão, o que os colocou a 0,501s e 4,035s de Piastri, em segundo e terceiro lugar na classificação. O tempo do piloto da Mercedes deve ser considerado impressionante porque foi obtido com apenas uma volta de preparação em condições frias e escorregadias, em comparação com as três voltas de aquecimento de pneus da McLaren.

Algumas equipes, incluindo a Red Bull, não quiseram gastar pneus macios nas últimas voltas do TL2, que poderiam ser melhor utilizados na classificação de amanhã.

Antes mesmo do início do TL2, a Williams já havia declarado que Sargeant não participaria da sessão devido aos reparos necessários no FW46 - construído com base no chassi que Alex Albon já havia danificado gravemente no TL1 em Melbourne.

Também foi sugerido que a Williams não tem peças de reposição suficientes das atualizações das placas de extremidade das asas dianteiras e traseiras que introduziu em Suzuka para que Sargeant evite ter que voltar a usar versões mais antigas durante o resto do fim de semana.

Os únicos dados disponíveis até o momento são as corridas longas limitadas do TL1

"Estamos satisfeitos com a primeira apresentação. A corrida longa de Leclerc foi um pouco irritante. Não irritante, mas muito rápida. Teremos que ver quanto combustível ele realmente tem. Mas, fora isso, estamos satisfeitos."

Helmut Marko, conselheiro de automobilismo da Red Bull, disse isso para a emissora austríaca ORF antes do TL2 sobre a simulação de corrida no final do TL1, realizada pelos dois primeiros colocados na classificação de pilotos até agora neste ano. Dado o que aconteceu depois, é tudo o que há para avaliar o potencial inicial das duas principais equipes de 2024 até agora em Suzuka.

Verstappen tinha combustível suficiente para, pelo menos, as sete voltas que registrou - as advertências de praxe sobre as cargas de combustível definidas se aplicam aqui, é claro -, enquanto o período de Leclerc durou mais de seis voltas. Ambos os pilotos estavam usando os pneus duros que serão essenciais para a corrida no Japão, pois há níveis muito mais baixos de degradação térmica na borracha.

Os tempos de Leclerc foram um divisor de águas para a Red Bull Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Os poucos dados registrados pela dupla parecem muito bons, talvez bons demais para a Ferrari. A média de Leclerc terminou em 1m35,515s depois que as voltas atípicas foram removidas, em comparação com o 1m36,410s de Verstappen na mesma situação.

Uma diferença tão grande (0,895s) sugere que a Ferrari estava mais leve no geral e em um modo de motor mais quente - com os traços de GPS do TL1 mostrando Sainz ganhando de Verstappen em todas as seções retas em suas voltas mais rápidas no geral. Esse é um território em que a Red Bull geralmente é a rainha quando se trata das sessões que importam, e a tendência é que ela utilize modos de motor mais conservadores nos primeiros treinos.

Após o TL2, Marko disse que "a Ferrari é muito rápida, mas esperamos, ou temos certeza, de que eles usaram menos combustível e um modo de motor mais potente hoje do que o nosso". E acrescentou: "Mas eles ainda estão muito próximos de nós. A corrida longa foi basicamente de apenas três voltas [com os valores atípicos removidos], mas ainda assim essas três voltas de Leclerc foram bastante impressionantes."

Mercedes e McLaren também fizeram simulações de corridas no TL1, mas divergiram da Red Bull e da Ferrari na escolha dos pneus. A McLaren manteve os médios e produziu uma melhor média de 1m34,016s (com Lando Norris em 10 voltas), que ficou entre 1m33s e 1m34s.

Na Mercedes, que no TL1 estava fazendo experimentos regulares de ajuste de configuração para ajudar a equilibrar melhor as temperaturas dos pneus, a corrida com mais combustível foi feita com os pneus macios. Sua melhor média - 1m36,461s - foi obtida com Russell, que teve uma queda bastante acentuada em sete voltas, de 1m35s para 1m37s.

As temperaturas mais frias podem ajudar no déficit de degradação térmica da Ferrari em relação à Red Bull? Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A Pirelli avalia que as condições mais frias de abril significam que os pneus macios podem ser considerados para a corrida, em comparação com o que ocorreu no quente evento de Suzuka em 2023, porque proporciona um ganho de aderência inicial muito bom. Pelo menos para os pilotos que talvez estejam fora de posição nos treinos e que esperam obter ganhos iniciais antes que a degradação térmica comece a se manifestar nessa superfície abrasiva no que ainda se espera que seja uma corrida com duas paradas.

Mas, e isso pode acabar sendo fundamental para a Ferrari no domingo, as temperaturas mais baixas parecem ter facilitado o gerenciamento da degradação térmica desta vez. Isso, em teoria, reduz o que há muito tempo tem sido o diferencial vital de desempenho da Red Bull na corrida.

Hamilton acredita que a Mercedes está na melhor posição que já esteve em uma sexta-feira durante todo o ano Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

