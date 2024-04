Dez anos depois, Max Verstappen, Helmut Marko e o ex-chefe de equipe da Toro Rosso, Graham Watson, refletem sobre a surpreendente estreia do holandês na Fórmula 1 no fim de semana do GP do Japão de 2014.

Naquele ano, o novato Verstappen registrou sua primeira quilometragem em um fim de semana de GP nos treinos livres para a corrida em terra nipônicas. Sua estreia no TL1 com a Toro Rosso prenunciava a relação especial que o holandês viria a construir com o Japão.

O tricampeão mundial não só conquistou esses títulos com a marca japonesa Honda, mas também ganhou seu segundo campeonato de pilotos em Suzuka em 2022, em meio à confusão sobre o número de pontos concedidos na corrida afetada pela chuva.

Mas a história realmente começou em agosto de 2014, quando um tímido Verstappen de 16 anos de idade - com as mãos nos bolsos, vestido de forma um tanto desajeitada em trajes austríacos - foi anunciado no canal Servus TV da Red Bull como piloto da Toro Rosso para 2015.

A mudança bombástica provocou críticas rápidas de analistas e concorrentes de todos os lados do paddock: "Fomos considerados completamente loucos por quase todo mundo e recebemos todo tipo de críticas", disse Marko, consultor da Red Bull, ao Motorsport.com. "A FIA foi até estúpida o suficiente para mudar todo o sistema de licenciamento para que ninguém pudesse estrear tão jovem novamente."

Para Marko, no entanto, após a temporada de 2014 da Fórmula 3 e, mais especificamente, após o fim de semana em Norisring, ficou claro que Verstappen valia o risco. O austríaco foi um dos que testemunharam de perto as façanhas de o holandês em um circuito de rua alemão encharcado e soube imediatamente que precisava garantir os serviços dele a todo custo.

"Depois do que vi em Norisring, não achei que a idade fosse relevante. Normalmente, converso com um piloto jovem por 20 a 30 minutos para ter uma boa ideia de sua personalidade e da estrutura ao seu redor. Mas com Max eu passei uma hora e meia em Graz. Minha conclusão dessa conversa foi: há um corpo muito jovem ali, mas alguém que é mentalmente pelo menos três a cinco anos mais maduro."

Max Verstappen, Toro Rosso Foto de: Sutton Images

Essa também foi uma conclusão tirada por Toto Wolff, da Mercedes. Ambas as marcas estavam na disputa pelos serviços de Verstappen, mas o time de Brackley não podia garantir a ele uma vaga direta na F1, o que a Red Bull podia fazer graças à sua equipe júnior Toro Rosso.

Isso facilitou a escolha para a trindade que Verstappen, seu pai Jos e o empresário Raymond Vermeulen formavam na época. A caneta foi colocada no papel, a apresentação foi planejada e o programa de preparação intensiva de Verstappen começou com testes particulares em Rockingham e Adria Raceway, quando o piloto ainda tinha apenas 16 anos.

Longe dos holofotes, Verstappen estava progredindo bem o suficiente para ser lançado em um batismo de fogo diante do mundo inteiro. Com 17 anos e três dias de idade, Verstappen receberia uma sessão de treinos livres em 3 de outubro no Japão.

"Nós deliberadamente realizamos o primeiro treino em Suzuka como uma espécie de teste definitivo para Max", explicou Marko. "Esse é um dos circuitos mais difíceis de todo o calendário para jovens pilotos e nos deu uma boa chance de ver como Max se sairia em condições difíceis."

Em um fim de semana tragicamente ofuscado pelo acidente fatal de Jules Bianchi, Verstappen lidou com sua saída com desenvoltura, sua Toro Rosso talvez menos, já que ele teve que terminar sua sessão mais cedo: "Lembro-me bem que, no final da sessão, havia chamas saindo do meu carro, então tudo correu bem", brincou Verstappen.

Max Verstappen, Scuderia Toro Rosso, treino do GP do Japão

"Mas não, não estou brincando: foi uma boa sessão. Pode não ter sido fácil conseguir uma primeira aparição na F1 logo de cara em Suzuka, mas a Red Bull estava interessada em que eu começasse lá. Lembro-me muito bem de quando saí com o carro pela primeira vez, fiquei surpreso com a potência que tinha de repente. Foi um choque para o meu sistema, tudo era muito mais forte do que eu estava acostumado."

"No início, foi muito difícil, mas logo tudo correu bem. Eu também não corri nenhum risco, foi apenas para entender o carro. Obviamente, eu ainda não tinha experiência, então o principal objetivo era aprender como um carro de F1 se sentiria."

Verstappen apoiou seu desempenho no Japão com outro sólido TL1 no Brasil, onde chamou a atenção com uma grande defesa após perder o controle do STR09. A maneira como ele lidou com o incidente é algo que Graham Watson, o chefe de equipe da Toro Rosso na época, ainda se lembra muito bem.

"Max não é arrogante, mas, assim como seu pai, ele é cheio de autoconfiança", refletiu Watson. "Vi isso pela primeira vez no Brasil, quando ele teve um grande momento durante o treino e quase bateu. Normalmente, um piloto jovem fica um pouco chateado, mas Max conseguiu manter o carro sob controle e, uma volta depois, fez seu melhor tempo."

"Temos que lembrar que Max estava pilotando nosso carro de corrida para o fim de semana. Se ele tivesse um acidente grave, teríamos realmente um problema com os pilotos regulares, mas mesmo naquela idade, eu nunca pensei: 'Meu Deus, ele volta para o carro e dá tudo errado'.

"É difícil expressar em palavras exatamente o que senti, mas desde aquele momento eu sabia que Max seria especial."

O mesmo aconteceu com Marko, que disse na época: "Max é um talento excepcional que aparece uma vez a cada década."

Max Verstappen, Toro Rosso STR9 Renault

"Desde os quatro anos de idade, ele pilota profissionalmente, portanto, apesar da pouca idade, já tem bastante experiência. Não estamos jogando roleta russa ao deixá-lo estrear tão cedo. Sabemos exatamente o que estamos fazendo e o sucesso provará que estamos certos." Uma década depois, não é preciso dizer que as previsões de Marko se tornaram realidade e mais algumas.

Verstappen está listado como o mais jovem a conquistar pontos na F1, o mais jovem vencedor de corridas e o terceiro na lista de vitórias de todos os tempos. Ele tem três títulos mundiais na estante, com um quarto certamente a ser conquistado em 2024.

Olhando para trás, para o piloto que ele era quando menino em 2014, Verstappen não sente que mudou muito: "Não acho que eu seja necessariamente muito mais rápido do que há alguns anos. Também seria muito estranho encontrar dois ou três décimos por volta nesta fase de sua carreira", disse ele.

"Mas, como você já experimentou muitas coisas antes, você gerencia melhor as situações quando volta a participar delas. Você sabe melhor como construir um fim de semana de corrida e está mais relaxado em relação a muitas coisas. No começo, tudo é novo, a experiência o torna mais completo."

Dez anos depois de seu batismo de fogo, Verstappen é um dos favoritos para conquistar a terceira vitória consecutiva em Suzuka, o local onde sua jornada na F1 começou.

