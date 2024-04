Nesta madrugada de quinta para sexta-feira no Brasil, a Fórmula 1 realizou os dois primeiros treinos livres para o GP do Japão, quarta de 24 etapas da categoria neste ano. Além da chuva, foi possível observar em Suzuka atualizações significativas das equipes para o evento nipônico da elite global do esporte a motor.

O destaque ficou por conta da Red Bull, conforme já analisou o Motorsport.com. A equipe taurina atualizou seu assoalho e também o sidepod, em movimento similar ao da Aston Martin -- o time de Silverstone, por sua vez, revisou ainda seu difusor, indo além dos aspectos supracitados no caso da 'RBR'.

Após vencer o GP da Austrália com dobradinha liderada pelo espanhol Carlos Sainz, a Ferrari também tem atualizações para o Japão, mas menos numerosas: o time italiano de Maranello tem novidades na suspensão na traseira do SF-24.

Já a McLaren, que esteve no pódio de Albert Park, em Melbourne, com o britânico Lando Norris, tem um duto de freio dianteiro revisado para Suzuka. A Alpine, por sua vez, tem novas asas dianteira e beam, enquanto a Williams atualizou todas as asas. Na RB e na Sauber, novidades nos assoalhos.

