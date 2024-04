F1: Red Bull se preocupa com ritmo de corrida da Ferrari em Suzuka

Atual tricampeão consecutivo da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen foi o mais rápido com a Red Bull atualizada nos treinos livres da sexta-feira no GP do Japão, mas o consultor de automobilismo da marca taurina na categoria, Helmut Marko, manifestou preocupação com o ritmo da rival Ferrari.

Isso porque, segundo o dirigente austríaco, o monegasco Charles Leclerc teve ótimo rendimento na simulação de corrida que fez durante a sessão prática inaugural em Suzuka. "Foram apenas três voltas que Leclerc deu com o pneu duro, mas foram muito impressionantes", disse o conselheiro da Red Bull.

"Leclerc foi um segundo mais rápido do que nós, então essa não pode ser a realidade. Eles deviam estar com menos combustível, o que a Ferrari às vezes faz.... De qualquer forma, vimos nos dados que eles também aumentaram a potência do motor, mas acho que eles estão perto de nós", ponderou Marko.

A preocupação de Helmut se justifica, uma vez que o time de Maranello conseguiu dobradinha liderada pelo espanhol Carlos Sainz na última etapa, o GP da Austrália. Em Melbourne, porém, Verstappen abandonou por problema no freio -- de todo modo, Max foi passado por Sainz antes de se retirar do GP.

