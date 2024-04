ANÁLISE: GP da China mostra mudança na ordem de força da F1

Quando parecia que a Ferrari estava começando a se firmar no título de "melhor do resto" da Fórmula 1, a McLaren e Lando Norris surpreenderam no GP da China. Max Verstappen dominou mais uma vez, mas nem tudo foi do jeito da Red Bull, já que Sergio Pérez foi ultrapassado nas paradas.

Nenhuma equipe conseguiu desfrutar de um dia sem erros, já que os dois safety cars levaram as equipes a tomarem decisões sob pressão, mas isso certamente garantiu que o retorno da China ao calendário não fosse uma dobradinha.

1. Red Bull

Mais rápido do que qualquer outra equipe, demonstrado por:

a) a vitória de Verstappen no sprint a partir do quarto lugar no grid;

b) sua vitória aparentemente sem esforço no grande prêmio.

A boa tração garantiu que Max pudesse acelerar na saída da Curva 14 nas duas vezes que o Safety Car retornou para os boxes, o que preservou sua liderança. E a equipe tinha o ritmo na mão para fazer uma estratégia de duas paradas funcionar sem muita perda de tempo.

Pérez, reconhecidamente, foi o mais prejudicado pela estratégia e ficou atrás de Norris e Charles Leclerc após sua segunda parada, mas, se não estivesse tão atrás de Verstappen, a dupla parada poderia ter proporcionado ao mexicano uma segunda metade de corrida mais feliz.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Citando a infinidade de curvas de baixa velocidade e curvas de raio longo, a McLaren previu uma luta na China — "limitação de danos", como disse o chefe da equipe Andrea Stella. Mas Norris e a McLaren fizeram uma corrida incrivelmente forte para garantir o segundo lugar; embora parecesse que a equipe poderia ter perdido a oportunidade de chamar Norris para os pits sob o safety car virtual, o atraso na remoção da Sauber de Valtteri Bottas ofereceu uma segunda chance.

Quando a Red Bull parou novamente, Norris ficou em segundo lugar. Seu ritmo de corrida foi um pouco superior ao de Pérez, permitindo que ele mantivesse uma diferença de cinco segundos sobre o terceiro colocado para garantir um pódio surpreendente.

Oscar Piastri inicialmente teve dificuldades em relação a Norris e não conseguiu acompanhar seu experiente companheiro de equipe, mas fez um trabalho admirável ao manter Lewis Hamilton atrás, apesar dos danos no difusor traseiro sofridos após ser atingido por Daniel Riccardo.

Não era o desempenho que a maioria esperava da Ferrari, mas isso não é culpa da equipe — a pista que não favorece a Scuderia. Os dois pilotos conseguiram fazer com que a estratégia de uma parada funcionasse, apesar das sugestões de diminuição do ritmo nos últimos estágios da corrida.

Leclerc se defendeu bem de Pérez após os safety car, mas acabou não tendo o ritmopara sufocar o piloto da Red Bull por muito tempo. Sainz, por sua vez, teve um trabalho mais precário para administrar seus pneus duros em um período de 38 voltas, mas manteve o suficiente para conquistar um bem trabalhado quinto lugar.

4. Haas

Outra equipe que esperava dificuldades na China, a Haas conquistou um ponto valioso com Nico Hulkenberg, graças ao forte ritmo do alemão em relação aos outros pilotos do meio-campo. A classificação em nono lugar ajudou bastante a situação, e Hulkenberg conseguiu manter o controle sobre um Hamilton em recuperação até o final do grande prêmio.

O ataque de Kevin Magnussen a Tsunoda após a largada foi desajeitado e digno da penalidade que ele recebeu, mas teve um ritmo decente para tentar se recuperar. No entanto, Hulkenberg é uma clara vantagem da equipe Haas e Ayao Komatsu faria bem em manter o ex-piloto da Renault, já que a Audi continua a procurar os pilotos mais experientes no grid para sua futura entrada na F1.

Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

5. Aston Martin

Colocar Fernando Alonso com pneus macios durante o período do safety car pode ter prometido mais do que um pingo de diversão em relação aos que usavam o composto duro, mas inicialmente pareceu errado em relação as estratégias usadas pelas outras equipes. Alonso também não ofereceu muita coisa, com exceção de uma manobra sobre Carlos Sainz, e ainda fez outra parada nos boxes, onde ele teve de recuperar posições com o pneu médio. Mas essa era a situação em que a Aston se encontrava, já que não tinha mais pneus duros para usar — se isso é uma falha da equipe ou um problema do fim de semana de corrida, é provavelmente subjetivo neste momento.

De qualquer forma, Alonso fez um bom show na largada para ultrapassar Pérez e, em seguida, fez o trabalho pesado na parte final da corrida com suas manobras para conquistar um sólido sétimo lugar.

Stroll recebeu uma punição de 10 segundos por ter jogado seu AMR24 na traseira de Daniel Ricciardo momentos antes do reinício da corrida, causando grandes danos ao difusor do piloto da RB.

A Mercedes teve uma sólida conquista de pontos, especialmente considerando as dificuldades na classificação. George Russell recuperou posições na largada para garantir mais do que pontos simbólicos e chegou a desafiar Sainz pelo quinto lugar antes de recuar para preservar a sexta posição.

A recuperação de Lewis Hamilton também foi sólida, mesmo depois de um progresso lento na primeira volta, quando o pneu macio não rendeu muito na luta contra os carros do fundo de pelotão. Usar o período de VSC para usar os pneus duros garantiu que ele não apenas recuperasse o tempo perdido com as duas paradas, mas também lhe deixou em igualdade com o restante do pelotão em termos de estratégia. Ele poderia ter feito mais tentativas para ultrapassar Piastri no final, mas o ritmo da McLaren era melhor — com ou sem danos.

Um novo assoalho e um chassi mais leve foram preparados com antecedência, e Esteban Ocon usou esses novos componentes para ficar no limite do top 10 em uma corrida que mostrou sinais de promessa para os desenvolvimentos da Alpine.

A temporada intensa da equipe francesa continua sem um ponto de conciliação, mas Ocon pelo menos chegou a menos de três segundos de Hulkenberg para demonstrar algum grau de mobilidade ascendente e otimismo na equipe de Enstone.

A corrida de Pierre Gasly foi menos fortuita, embora possa parecer que ele entrou na pista ansioso em busca de uma punição. Mas ele fez um bom trabalho em termos de ritmo, tanto na qualificação quanto na corrida, apesar da falta de atualizações em seu carro. Ele as receberá em Miami.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Prejudicada pela decisão da Pirelli de aumentar a pressão dos pneus de largada em 1 psi, a Williams nunca teve a intenção de entrar na briga pelos pontos; Alex Albon chegou em Esteban Ocon no final, mas a diferença aumentou um pouco quando o piloto anglo-tailandês não conseguiu mais pressionar. A equipe já estava comprometida e tentou melhorar o desempenho em baixa velocidade com os ajustes de configuração após a corrida, mas ao custo do desempenho em alta velocidade.

Mesmo assim, Albon teve dificuldade em atacar nas zonas de freio mais pesadas, de modo que o 12º lugar foi provavelmente o melhor resultado possível, dadas as limitações do carro. Logan Sargeant recebeu uma punição de 10 segundos por parecer passar por Nico Hulkenberg, que estava saindo dos boxes, depois da linha do safety car — embora isso possa ser interpretado como uma punição severa, já que as margens eram pequenas.

9. Sauber

Zhou Guanyu deu ao público chinês algo para sorrir com algumas ultrapassagens no final, depois de uma chamada tardia para colocar pneus macios. Mas o piloto de Xangai já estava bem fora da disputa por pontos. Um pitstop de cinco segundos também prejudicou sua corrida e, sem dúvida, lhe custou a chance de desafiar Gasly, mas pelo menos a Sauber não está mais confusa com paradas que duram cerca de 30 segundos. Uma solução deve estar pronta para Imola.

Valtteri Bottas parecia estar na briga por um ponto, no entanto, a unidade de potência da Ferrari morreu na 20ª volta, produzindo o primeiro período de safety car.

10. RB

Tanto Daniel Ricciardo quanto Yuki Tsunoda se envolveram em incidentes que acabaram com a corrida em ambos no primeiro retorno do safety car aos boxes. Ricciardo foi atingido por Stroll e sofreu danos muito pesados em seu assoalho, enquanto Tsunoda teve que enfrentar Magnussen que se chocou com ele na Curva 6 no reinício da prova.

Nenhum dos pilotos da RB teve culpa, mas a decisão de colocar a equipe italiana no final da lista está relacionada a:

a) má sorte;

b) a estratégia esperada que foi definida para abrir mão de uma possível classificação por pontos.

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

MAX HUMILHA, Ricciardo EXPLODE contra Stroll, Aston PASSA VERGONHA apesar de Alonso e Norris é 2º: Veja abaixo o DEBATE sobre o GP da China

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max humilha, Ricciardo explode contra Stroll, Aston 'limita' Alonso e Norris é 2º na China

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Motorsport Business #12 – Gabriel Hackme, da PRIO, e Nicolas Costa: a relação piloto e patrocinador