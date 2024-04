VÍDEOS F1: A emoção de Zhou e a 'pataquada' da Alpine na China

Zhou Guanyu não conseguiu impressionar muito neste fim de semana, mas o piloto da Sauber relembra com orgulho sua participação no Grande Prêmio da China. Foi a primeira vez que um chinês largou em Xangai.

No fim do GP, Zhou estacionou o seu carro na reta principal, onde a organização preparou uma placa para especial para o chinês, similar às placas usadas na definição de pódio e do grid de largada. Zhou foi fortemente ovacionado pela torcida presente. O piloto ajoelhou em lágrimas. Veja:

Depois de receber a bandeira quadriculada preta e branca, Zhou foi direcionado para a largada e chegada em seu inlap, onde aproveitou o tempo para agradecer aos fãs. "Há anos eu sonho em correr aqui e, por mais que eu tenha tratado isso como um fim de semana de corrida comum, a emoção estava inegavelmente presente. Isso realmente me pegou no final, especialmente quando parei depois da minha entrada. Foi um momento muito especial", disse Zhou, muito emocionado.

'Pataquada' da Alpine nos pit stops

Depois da cena de alegria de Zhou, hora de sentir a emoção de terror com a Alpine. A equipe francesa já virou piada na temporada atual com o mal desemepenho do carro, não pontuando em nenhuma corrida até agora. Em 2023, a equipe terminou em sexto nos construtores.

Como desgraça pouca é bobagem, a Alpine protagonizou um momento quase aterrorizante em um pit stop — com pitada de vergonha alheia. Durante uma parada de Pierre Gasly, a equipe passou mais de 19s na troca de pneus. O piloto ainda arrancou antes do pneu traseiro direito ser colocado, que por pouco não machuou um dos mêcanicos (a cena lembrou o pit stop da Ferrari de Kimi Raikkonen no GP de Bahrain de 2018)

MAX HUMILHA, Ricciardo EXPLODE contra Stroll, Aston PASSA VERGONHA apesar de Alonso e Norris é 2º: Veja abaixo o DEBATE sobre o GP da China

