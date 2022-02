Norris espera que F1 lide melhor com 'trolls' de internet em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris espera que a Fórmula 1 possa fazer mais para resolver o crescente problema dos 'trolls' das redes sociais. Após uma temporada polarizada em 2021, onde os fãs de Lewis Hamilton e Max Verstappen estavam em desacordo com vários incidentes, a questão do ódio direcionado aos pilotos se tornou um grande ponto de discussão.

Nicholas Latifi, da Williams, foi alvo de ameaças de morte e abusos depois que seu acidente em Abu Dhabi desencadeou o safety car tardio que virou a batalha pelo título de cabeça para baixo, enquanto o britânico da McLaren às vezes também se via na linha de fogo.

Norris disse que aprendeu que a melhor maneira de lidar com os 'trolls' é rir deles, mas acha que o lado sombrio das mídias sociais é algo que precisa ser abordado.

"Creio que é algo que aprendi nas minhas três primeiras temporadas na F1, que parece haver aquelas pessoas por aí que não têm nada melhor para fazer na vida do que atacar as pessoas", disse ele. "Eu simplesmente odeio ver isso. Me afeta? De uma forma pequena, mas nada mais do que isso, espero."

"Do meu lado, é apenas mais engraçado de ver hoje em dia e eu lido com uma risada e uma piada, em vez de levar para o lado pessoal. Você tem que se concentrar em seu próprio trabalho, focar em suas voltas, seja o que for. Não há razão para você levar a culpa por isso."

"Espero que isso possa mudar, e você não precise se importar com o que as pessoas dizem até um certo padrão e apenas seguir em frente. Há muito esforço que nós como equipe e a F1 estamos fazendo sobre esse tipo de coisa para melhorar e se livrar desse tipo de gente."

Latifi revelou na última terça-feira (15) que optou por reforçar sua segurança privada depois das ameaças que recebeu após o GP de Abu Dhabi.

O chefe da Williams, Jost Capito, disse que ninguém deveria ter que suportar o que o jovem enfrentou.

"O que aconteceu com ele é completamente inaceitável", comentou. "E é difícil dar mais do que apoio mental, não é?"

"Nós o apoiamos da maneira que ele está convencido de que não fez nada de errado, e que a escuderia não o culpa por nenhum erro, falha ou qualquer coisa. Ele estava competindo e nas corridas, algumas coisas podem acontecer. Se você luta por posição, isso pode acontecer."

"Ele saiu das redes sociais, e nós não o pressionamos para dar um tempo nisso. Você viu o texto que ele fez quando voltou. E acho que isso foi muito útil, não apenas para ele. Foi útil, eu acho, para todos no esporte ou mesmo além, e isso o tornou mais forte", concluiu.

