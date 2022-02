Carregar reprodutor de áudio

O novo carro de Fórmula 1 da Williams, o FW44, foi revelado ao entrar na pista de Silverstone para sua shakedown inaugural. Os nove vezes campeões de construtores da categoria apresentaram sua nova pintura para a temporada 2022 nesta terça-feira (15), mas o novo esquema de cores foi exibido inicialmente em um show car.

O chefe da escuderia, Jost Capito, disse que optou por não mostrar suas novas cores em um monoposto real de primeiro momento por terem "trabalhado na pintura e quererem tê-la perfeita, e só poderiam fazer isso em um modelo"

Após a revelação digital, a nova Williams completou um shakedown no local do GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, em condições molhadas, com Nicholas Latifi inicialmente ao volante.

O verdadeiro FW44 parece significativamente diferente do carro revelado durante o lançamento digital, com o front-end, os sidepods e a área da proteção do motor semelhantes ao visto na McLaren, que foi apresentado na semana passada.

Williams FW44 Photo by: Williams

A Williams terminou na oitava posição no campeonato de construtores de 2021 após 23 pontos com George Russell e Latifi.

Capito admitiu que é muito difícil para a equipe estabelecer metas para 2022, considerando que todos times estão começando do zero graças aos novos regulamentos.

"Isso é muito difícil de dizer, não é? Acho que em comparação com as principais, ainda faltava o investimento nos últimos anos", disse ele. "E no ano passado, estávamos limitados pelo teto orçamentário também."

"Você sabe, todo mundo começou do zero com um carro novo e é muito difícil dizer onde estarão. Então, para nós, o progresso será como podemos melhorar em comparação à concorrência durante a temporada, onde quer que comecemos."

Latifi terá um novo companheiro de equipe: o ex-piloto da Red Bull, Alexander Albon, depois que Russell se mudou para a Mercedes para fazer parceria com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

O que a AlphaTauri REVELOU no lançamento do AT03, seu carro para a F1 2022?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: