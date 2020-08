A decisão da FIA sobre a legalidade dos dutos de freio da Racing Point, após o protesto da Renault, gerou uma onda de polêmicas no paddock, situação que deve perdurar por algum tempo na Fórmula 1.

A extensa declaração dos comissários da FIA descreveu os argumentos por trás da punição em detalhes, mas é claro que muitas perguntas foram geradas pelo resultado.

Não há como negar que é um assunto complicado. A principal defesa do Racing Point está relacionada à transição dos dutos de freio de peças não listadas para peças listadas em 2020.

Seu argumento é que, de acordo com os regulamentos de 2019, ela poderia comprar dutos de freio e desenhos da Mercedes, pois não eram peças não listadas e, ao fazer isso, ser capaz de usar esse conhecimento para auxiliar no projeto das peças de 2020, quando seriam então consideradas listadas.

A FIA reconheceu que a natureza transitória desses regulamentos deixou a porta entreaberta para alguma ambiguidade. No entanto, os fatores primordiais que devem ser levados em consideração, uma vez que os dutos de freio agora são considerados peças listadas, são se a equipe realizou trabalho próprio suficiente para que o projeto fosse considerado seu e não de outro concorrente.

Como tal, a FIA decidiu que apenas os dutos do freio traseiro violam verdadeiramente as réplicas exatas do projeto usado pela Mercedes em 2019 e aplicou penalidades e multas com base nisso.

Isso é baseado em uma visão de que a Racing Point teve acesso aos dados da Mercedes entre o final de 2018 e início de 2019, e que esses dados lhe permitiram projetar, construir e otimizar seu próprio duto de freio de uma forma que não só complementava seus objetivos de gerenciamento de calor, mas também seus pacote aerodinâmico para essa temporada.

A linha de desenvolvimento dos dutos de freio ao longo de 2019 foi fundamental na decisão da FIA. Portanto, embora os dutos do freio dianteiro do RP20 e do W10 também sejam muito semelhantes em design, a Racing Point realizou pesquisas e desenvolvimento suficientes para que fossem considerados um projeto independente.

No entanto, se dermos uma olhada na linha do tempo envolvida, fica cada vez mais claro que há uma linha muito tênue que foi trilhada para se chegar a essa conclusão.

Para entender completamente a transição da Racing Point, precisamos nos aventurar um pouco mais para trás do que na temporada passada. Como podemos ver na imagem à esquerda, o VJM11 2018 não apresentava a mesma suspensão externa e arquitetura vertical que a Mercedes naquela temporada. Em vez disso, isso aconteceu em um ponto em que a Force India ainda estava implantando recursos para projetar suas próprias peças, em vez de comprá-las. A imagem à direita mostra como a equipe, agora sob nova direção, mudou de tato e optou pela suspensão externa e vertical estendida usada pela Mercedes. No entanto, o projeto do duto de freio visto aqui ainda é muito mais um projeto do Racing Point, com uma entrada muito maior afastada da frente da cerca vertical.

Enquanto isso, na Mercedes (imagem à esquerda), a equipe gastou recursos significativos na otimização do design do duto de freio, não apenas para colher as recompensas de gerenciamento de calor oferecidas, mas também em um esforço para melhorar a potência aerodinâmica do carro. Com uma relação mais estreita se formando entre a Racing Point e a Mercedes, a primeira optou por adquirir os desenhos não listados desta última, conforme permitido na época. Isso foi usado para ajudar a acelerar o desempenho da Racing Point, com um novo conjunto de dutos de freio dianteiro implantado como parte de seu pacote de atualização para o GP da Espanha de 2019 (imagem à direita). Eles têm uma semelhança incrível com os usados ​​pela Mercedes desde o início da temporada.

A Mercedes então otimizou seu design ainda mais, apresentando uma nova versão, com uma entrada muito maior no Grande Prêmio da Alemanha. Outras mudanças aerodinâmicas foram feitas no Japão (imagem à esquerda), que incluiu uma fileira de pequenos geradores de vórtice dentro da trincheira cruzada. Enquanto isso, continuando a desenvolver sua própria solução, com base em informações de suas próprias pesquisas e dados da Mercedes, a Racing Point apresentou sua própria versão desse design em Cingapura e continuou a competir com ele ao longo da temporada.

Racing Point RP20 front brake drum Photo by: Giorgio Piola

Onde a decisão da FIA não está clara é por que ela interpretou os dutos do freio dianteiro deste ano como um design da Racing Point, devido ao desenvolvimento que fez durante 2019. Se olharmos para o que ela projetou sozinha na última temporada, embora com a orientação dos dados disponibilizados pela Mercedes, os projetos usados ​​foram apenas uma semelhança do original, com alterações feitas claramente para acomodar seu próprio DNA. Crucialmente, uma versão dos dutos do freio dianteiro em uso neste ano nunca apareceu no RP19. No entanto, os do RP20 são o mais parecidos com uma réplica dos dutos de freio introduzidos pela Mercedes no Japão no ano passado como pode ser ver, sugerindo que há mais DNA da Mercedes passando por eles do que o de Racing Point.

Estar sempre um passo atrás do líder do esporte nunca será ruim para uma equipe como a Racing Point, que sempre lutou acima de sua capacidade. Mas, para onde vai a partir daqui, será um dos aspectos mais interessantes, pois sem o acesso aos dados da Mercedes daqui para a frente, o seu design será inevitavelmente mais desconectado. Nas imagens acima, podemos ver os dois designs de 2020, com a Mercedes dando o próximo passo em frente para fornecer uma melhor gestão do calor para os freios e pneus, e aerodinamicamente, para auxiliar as várias estruturas de fluxo que são construídas em torno dela.