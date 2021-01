F1: Aston Martin lançará carro com nova pintura em fevereiro

A Aston Martin está pronta para lançar seu novo carro em um evento em fevereiro, antes de seus trabalhos voltarem ao grid em 2021.

A equipe anteriormente conhecida como Racing Point foi rebatizada como Aston Martin para a próxima temporada, após o investimento de Lawrence Stroll na marca de automóveis britânica em janeiro passado.

Embora a Aston Martin tenha desfrutado de uma presença na F1 por meio do patrocínio da equipe Red Bull, 2021 marcará a primeira vez desde 1960 que um carro correu na F1 com o nome de Aston Martin.

A Aston Martin F1 Team receberá o tetracampeão mundial Sebastian Vettel em sua equipe para a temporada de 2021, após sua saída da Ferrari, em parceria com Lance Stroll.

Uma reformulação inicial dos canais de mídia social da equipe começou em 1º de janeiro, oferecendo teasers da cor verde que a equipe deve adotar, junto com a hashtag ‘# IAMF1’.

A equipe confirmou que irá revelar oficialmente seu novo carro e a pintura para 2021 no próximo mês, mas ainda não anunciou uma data exata para o lançamento.

O novo carro então entrará na pista no início de março, quando os testes de pré-temporada começarão antes do início da temporada, no final do mês.

“Tivemos quase um ano de preparação para chegar a este ponto e estamos realmente ansiosos para ver a reação quando finalmente revelarmos nossa nova identidade como Aston Martin Fórmula 1 Team”, disse o chefe da equipe Otmar Szafnauer.

“Representar uma marca tão icônica é um grande privilégio para cada membro da equipe. Nós ganhamos uma reputação bem merecida, então estamos confiantes de que podemos orgulhar o nome Aston Martin desde o início.”

“É o início de uma nova jornada e posso sentir uma energia extra na equipe, com a determinação de levar o desempenho mais longe do que nunca.”

“Combinado com algumas das mentes mais criativas do mercado, uma verdadeira mentalidade de piloto e o espírito de valor que nos serviu tão bem ao longo dos anos, temos todos os motivos para estar entusiasmados com o futuro.”

A Aston Martin entra na temporada de 2021 depois de uma impressionante campanha sob a identidade de Racing Point, que viu Sergio Pérez conseguir uma vitória surpreendente no GP de Sakhir.

Não está claro se a equipe entrará na nova temporada com um novo patrocinador, tendo retirado o nome do BWT da lista de inscritos da FIA publicada no mês passado.

“A Fórmula 1 é uma plataforma extremamente poderosa que desempenhará um papel fundamental na estratégia geral da Aston Martin, enquanto buscamos levar a empresa adiante”, disse o proprietário da equipe e presidente executivo da Aston Martin Lagonda, Stroll.

“É um esporte verdadeiramente global com um grande público que acreditamos pode ajudar a reacender a marca e aumentar ainda mais sua atratividade em todo o mundo.”

“Esta é uma marca que já teve um grande sucesso no automobilismo internacional de alto nível, como as 24 Horas de Le Mans, e agora temos a oportunidade de escrever uma nova página nos livros de história.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

‘Nelsão’ na STOCK CAR? Entenda detalhes da vinda do TRICAMPEÃO mundial de F1 de volta ao paddock

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?