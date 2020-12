F1: Red Bull e Mercedes se provocam nas redes sociais por RP20

A 'cópia' do carro de 2019 da Mercedes pela Racing Point nesta temporada ainda dá o que falar e no final da temporada ela voltou à tona. Após o termino do GP de Abu Dhabi, Lewis Hamilton comemorou o final da temporada fazendo vários donuts na linha de chegada com Valtteri Bottas.

A Mercedes postou o vídeo da ação no Twitter e o acompanhou com o texto: “Aposentando o W11 com alguns donuts".

A Red Bull aproveitou a ocasião para reabrir a polêmica que surgiu na pré-temporada, quando a Racing Point foi acusada de ter copiado o carro alemão do ano anterior, a ponto de alguns batizarem o RP20 de "Mercedes Rosa". A equipe respondeu ao tweet da Mercedes com outra afirmação: "Aposentando? Racing Point, seu carro de 2021 está pronto para retirada".

Junto às risadas dos fãs que acompanhavam a "discussão" à distância, Mercedes e Racing Point responderam, a equipe alemã postou: "Red Bull está atrasada de novo."

A Racing Point entrou na provocação e respondeu com um meme de Sergio Pérez:

Ações da FIA

Deve ser lembrado que a FIA determinou que o carro RP20 que a Racing Point usou durante a temporada de 2020 tinha um conceito de freio traseiro baseado no que a Mercedes havia criado em seu bólido de 2019 (W10). Isso lhe rendeu uma punição de 15 pontos no mundial de construtores (que os teria deixado ao terceiro lugar este ano, à frente da McLaren) e uma multa de 400 mil euros.

A FIA descartou a desclassificação das corridas por considerar que apenas o regulamento desportivo foi violado e que a equipe não competiu com nenhuma peça que não cumprisse as regras técnicas.

A entidade disse que não era realista esperar que a Racing Point descartasse seu projeto e desenhasse um novo do zero e permitiu usar o modelo baseado na Mercedes até o GP de Abu Dhabi. Isso após a Renault apresentar um protesto nos GPs da Estíria, Hungria e Grã-Bretanha.

