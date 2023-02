Carregar reprodutor de áudio

Depois de seu lançamento em Nova York, que na verdade não apresentava seu novo carro de Fórmula 1, a revelação pública do RB19 pela Red Bull finalmente aconteceu antes do início dos testes nesta quinta-feira (23).

Quase sem alarde, os primeiros vislumbres do mais recente carro da Red Bull na F1 foram vistos quando ele foi conduzido ao pitlane após a tradicional sessão de fotos no grid.

E, como era de se esperar de uma equipe que teve desempenho sob controle durante a maior parte da temporada passada, não houve nenhuma revolução em seu carro. Em vez disso, é mais uma evolução suave dos conceitos vencedores vistos no RB18.

Isso começa na frente do carro com o bico. A ponta foi ligeiramente alargada e uma entrada de ar de baixo arrasto substituiu o tipo oval usado na última temporada.

No canto inferior externo da placa final, há um pequeno winglet montado.

A janela de design disponível para esses winglets é muito estreita, devido ao quão prescritivo são os regulamentos, mas é interessante ver que três equipes, incluindo Mercedes e Haas, já encontraram uma maneira de incluí-los em seus projetos nesta temporada.

Red Bull Racing RB19 Photo by: Giorgio Piola

As áreas onde houve as mudanças mais visíveis entre todos os carros de 2023 são os sidepods e a tampa do motor, com muitos já tendo começado a mudar de conceito durante 2022 para algo mais parecido com a filosofia do RB18.

A Red Bull, por sua vez, tendo sido vista como criadora de tendências nesta área, optou por uma otimização sutil do conceito, com o mesmo DNA central presente no design deste ano.

A carenagem, que já estava ajustada à forma, foi ainda mais retrátil em torno dos componentes internos, onde pode ajudar aerodinamicamente.

Para 2023, o rebaixo é ainda mais generoso e atinge o flanco e corta a seção traseira em rampa.

A tampa do motor é uma história semelhante, com a Red Bull já tendo adotado a adaptação mais alta e semelhante a uma prateleira durante a última temporada.

O RB19 possui um esquema semelhante, que foi novamente otimizado para melhorar as condições do fluxo de ar. No entanto, o recurso não é tão dominante quanto alguns de seus rivais, que pegaram o conceito e incorporaram uma variante muito agressiva nesta temporada.

Red Bull RB19 floor edge detail Photo by: Giorgio Piola

Um dos aspectos mais interessantes do design do RB19 é a borda do assoalho, com um conjunto totalmente reimaginado.

Dois winglets de aparência muito diferente dão o pontapé inicial e são arqueados para cima e para fora para ajudar com as novas restrições de altura impostas nesta região do piso.

Enquanto isso, estendendo-se para trás no carro, encontramos uma asa alongada e retorcida, que é ancorada na borda do piso por meio de alguns suportes.

Estes também foram orientados de forma a inferir o efeito aerodinâmico desejado, embora limitado pelo escopo do que é possível dentro dos regulamentos.

Alpine AZUL, Alfa Romeo, McLaren e cia: MELHORES e PIORES pinturas da F1 2023; assista ao DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music