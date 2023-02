Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia de pré-temporada foi de altos e baixos para a Aston Martin na Fórmula 1 2023. Enquanto o time britânico terminou o dia inaugural dos testes de Sakhir com o segundo lugar do espanhol Fernando Alonso, que ficou a apenas 0s029 da Red Bull do holandês Max Verstappen, o período da manhã foi marcado por um 'susto' com o brasileiro Felipe Drugovich. Além disso, a equipe de Silverstone não sabe se poderá contar com o canadense Lance Stroll no GP do Bahrein.

Tendo isso em vista, fica no ar quem estará ao lado de Alonso na primeira etapa do ano, embora o outro reserva da Aston Martin, o belga Stoffel Vandoorne, tenha admitido que Drugovich é o favorito -- uma volta pontual do alemão Sebastian Vettel é improvável, apurou o Motorsport.com.

De todo modo, o fato é que a escuderia verde teve um início positivo pelo menos no que tange a desempenho. Isso porque a marca de Alonso no primeiro dia confirma a esperança da Aston após o trabalho de túnel de vento feito na preparação do carro de 2023, conforme destacou o The Race.

Além disso, é importante destacar que o tempo mais rápido de Alonso foi registrado quando o espanhol usava o mesmo composto de pneus utilizado por Verstappen na marca de referência feita pelo holandês nesta quinta-feira: os dois bicampeões mundiais estavam com borrachas médias.

'Recuperando prejuízo' decorrente do problema no sensor do ECU (unidade de controle eletrônico) de Drugovich na manhã barenita (madrugada no Brasil), Alonso conseguiu somar 60 voltas a bordo do AMR23, contra 157 de Verstappen, embora o holandês tenha corrido o dia inteiro com a 'RBR'.

Alonso no primeiro dia de testes no Bahrein

Melhor tempo: 1min32s866

Posição: 2º no total do dia (também 2º à tarde)

Vueltas: 60

KMs percorridos: 324,72

Foi um saldo razoavelmente positivo para a Aston, que começou o dia perdendo 40 minutos para resolver a falha identificada no carro de 'Drugo'. Ainda assim, o brasileiro fez um bom trabalho, somando 40 voltas e terminando a parte da manhã com o sétimo melhor tempo -- de 10 pilotos.

Mas quem pensa que a parte da tarde foi livre de problemas se engana: durante uma simulação de pit stop, a equipe acabou quebrando parte do assoalho de Fernando, o que demandou mais tempo para reparos em um dia já complicado. O espanhol, porém, voltaria ao carro para 'voar' no Bahrein.

A partir daí, perdida praticamente toda a primeira hora da sessão, Alonso começou a registrar seus tempos, chegando à segunda melhor marca do dia já rumo à hora final do primeiro de três dias de testes no Circuito Internacional do Bahrein. Antes de tudo isso, porém, uma bela 'travada' de pneu na curva 9, que ocasionou parada nos boxes para mais ajustes e um novo jogo de pneus médios. A 'travada' seguida de pit stop se repetiu pouco. Depois, sim, veio a volta que o pôs atrás da Red Bull.

Agora, tanto Alonso quanto a Aston têm de comprovar os bons indícios desta quinta no resto dos testes. O lado bom para o bicampeão é que ele terá o dia todo de pista na sexta, já que Drugovich não correrá amanhã. A programação de sábado segue indefinida por causa da situação de Stroll.

