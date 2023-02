Carregar reprodutor de áudio

ATENÇÃO: O texto a seguir contém spoilers, com detalhes sobre os capítulos da 5ª temporada da série Drive to Survive.

A quinta temporada de Drive to Survive já está disponível para os assinantes da Netflix, trazendo tudo sobre a temporada de 2022. Mas antes, uma palavra de cautela. O primeiro episódio começa com uma rápida recapitulação do final da temporada de 2021, que pode ser uma experiência contundente para uma parte da crescente base de fãs da Fórmula 1.

Mas o segmento de abertura de 2022 oferece um bom limpador de paladar com os amigos Mattia Binotto e Gunther Steiner desfrutando de uma pequena escapadela nas Dolomitas italianas em um Fiat 500, visitando o vinhedo do agora ex-chefe da Ferrari.

Ele dá o tom para toda a temporada, equilibrando habilmente a tensão e as rivalidades que tornam a F1 tão atraente com momentos alegres que mostram um lado mais humano dos protagonistas.

O episódio de abertura da temporada rapidamente muda de direção e dá um zoom na abertura da cortina do Bahrein e no 'novo amanhecer' dos novos regulamentos técnicos da F1 para 2022. Mais alívio cômico se segue quando o conceito radical de zero-pod da Mercedes atrai muita atenção - e mais do que uma pitada de desprezo - por pilotos rivais.

Embora suas reservas logo se mostrem justificadas pelas dificuldades da Mercedes na pista, o foco muda para a Ferrari, que parece ter as ferramentas para finalmente entregar aos exigentes tifosi outra coroa. Todos sabemos que não foi um final feliz.

Rapidamente se torna aparente que a Netflix e a produtora Box to Box Films se mantiveram firmes. Afinal, por que mudar uma fórmula vencedora que ajudou a elevar a popularidade da F1 a patamares nunca antes vistos?

O aspecto da mosca na parede de sua equipe de filmagem, que segue diferentes pilotos e equipes todo fim de semana, como se os fãs estivessem lá. Compartilhando o desgosto das dificuldades de Daniel Ricciardo e Mick Schumacher em seus episódios personalizados e juntando-se às brincadeiras enquanto Kevin Magnussen vivia seus melhores dias em seu improvável retorno à Haas.

O contexto narrativo continua a ser fornecido por cabeças falantes - o excelente Will Buxton é mais citável do que nunca - e muitos pilotos e chefes de equipe acontecem na frente da câmera.

Tendo se recusado a participar nas temporadas anteriores, em desacordo sobre a licença criativa que Drive to Survive leva com as histórias reais da F1 e sua representação dos pilotos, o campeão mundial Max Verstappen agora emprestou sua cooperação depois de se resolver com os produtores do programa.

As contribuições de Verstappen talvez se limitem a frases de efeito e banalidades básicas, mas a importância de ter o atual campeão mundial finalmente a bordo não precisa ser explicada. E o holandês pode ficar tranquilo, as palavras que ele oferece não são distorcidas pela Netflix. Mas o show é autoconsciente o suficiente para apontar seu status como um produto de entretenimento e não um documentário, com o chefe da Mercedes, Toto Wolff, comparando-o ao blockbuster de Hollywood Top Gun.

Um dos principais pontos de crítica da série, sua tendência de misturar comentários de rádio a bordo e reações do pit wall com cenas de ação não relacionadas, continua na 5ª temporada, embora suas transgressões pareçam menos flagrantes do que nos anos anteriores e principalmente ajudem a impulsionar os episódios.

Após a conclusão explosiva da temporada de 2021, 2022 ofereceu menos drama irrestrito e você pode ser perdoado por pensar que o show iria mais longe para evocar histórias. Mas apesar de tudo, realmente não fez isso. A maioria dos principais pontos de discussão do ano passado são cobertos com golpes amplos, mas bastante justos, mesmo que sejam um pouco mais planos do que a montanha-russa de 2021.

Uma reclamação é que o acidente de Zhou Guanyu em Silverstone é ordenhado por todo o valor, repleto de replays intermináveis e pausas dramáticas antes de revelar o resultado benigno. O manual do Romain Grosjean Bahrain 2020 seguiu em cheio.

Poucos segmentos são particularmente reveladores para os fãs obstinados da F1, mas são esses pequenos extras que fazem Drive to Survive valer a pena assistir. Não precisamos mergulhar nos bastidores para ser lembrados de quão ruins eram os problemas da Mercedes, mas Christian Horner revelando-se abertamente em sua queda e especulando se Lewis Hamilton vai se aposentar ou não é um pouco atrevido, pegando o fio de uma rivalidade hostil que dominou a 4ª temporada.

Sabíamos da fúria de Wolff nas reuniões principais da equipe, enquanto ele tentava convencer seus colegas a lidar com o porpoising enquanto enfrentava forte resistência de seu inimigo da Red Bull, mas ver partes dele incluídas no show nos faz querer abrir a pipoca e rir junto com ‘espectadores’ divertidos Andreas Seidl e Jost Capito. Afinal, os anos de domínio da Mercedes não tornaram os colegas de Wolff particularmente solidários com sua situação.

O estoque de pipoca é invadido novamente quando seguimos os muitos colapsos de estratégia da Ferrari e a Red Bull é criticada por sua violação do limite de custo. Ou quando a batalha pelos serviços de Oscar Piastri entre a Alpine e a McLaren chega ao auge, deixando-nos ouvir as conversas privadas entre Otmar Szafnauer e Zak Brown. O futuro vilão de Bond, Fernando Alonso, recebe nossa indicação para ator coadjuvante, jogando uma chave inglesa nos trabalhos da Alpine com sua mudança repentina para a Aston Martin. "Eu ainda sou o cara mau", o espanhol sorri para a câmera.

Aumentar o glamour do GP inaugural de Miami certamente agradará à Liberty Media, mas Drive to Survive também não foge do serviço de fãs. O ‘bromance’ de AlphaTauri entre Pierre Gasly e Yuki Tsunoda é bastante generoso e a estrela da série, Steiner, novamente ganha muito tempo na tela. Desta vez, porém, também estamos vendo um lado humano mais pesado por trás de suas piadas maliciosas. Eles são como todos nós, esses chefes de equipe de F1. Podemos até ver Szafnauer passar suas próprias camisas.

Dito isso, é bastante intrigante ver Ricciardo receber uma despedida muito maior do que o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. O alemão mal aparece e realmente não recebe a despedida do show condizente com sua brilhante carreira.

A tarefa de seguir o que aconteceu na temporada de 2021 seria difícil e alguns dos episódios da 5ª temporada não atingem as mesmas alturas da temporada passada. As imagens exclusivas em que Drive to Survive prospera é quase suculenta o suficiente para tornar a 5ª temporada imperdível novamente, mesmo que alguns elementos sejam inevitavelmente irritantes para os mais ardentes fãs da F1. Fãs casuais e novos, o principal grupo de foco afinal, não vão se importar com esses detalhes. E eles estão em outro passeio.

