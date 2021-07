Após uma semana de folga, o paddock da Fórmula 1 segue para o mítico circuito de Silverstone para mais um GP da Grã-Bretanha. E além da disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, é importante prestar atenção em duas novidades desta etapa: a estreia das corridas sprint e a chegada de novos pneus da Pirelli.

Com quatro vitórias nas últimas cinco etapas, Verstappen abre impressionantes 32 pontos de vantagem para Hamilton. A Mercedes terá neste fim de semana a última atualização para o W12 no ano e espera que seja suficiente para reduzir a vantagem para a rival. Mas por Silverstone ser uma pista favorável à equipe alemã, a Red Bull trata o GP com cautela.

A grande novidade do fim de semana é a estreia das corridas sprint, aos sábados. O novo formato é um teste que a F1 fará em 2021 antes de discutir uma adoção definitiva em 2022.

Com isso, a programação também muda: em vez de três treinos livres, serão apenas dois, um na sexta e outro no sábado, com a classificação passando para a sexta-feira, enquanto a sprint ocupa a vaga do sábado.

Outra novidade do GP da Grã-Bretanha é a nova construção de pneus que a Pirelli apresentará. Os pilotos já testaram os novos modelos, mais robustos, no segundo final de semana no Red Bull Ring. A ideia é evitar problemas como os vistos com Verstappen e Lance Stroll em Baku.

Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com os horários das sessões no quadro abaixo, além dos nossos programas no YouTube. O fim de semana em Silverstone também serão da Fórmula 2 e W Series, que farão as preliminares da F1.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 10h30 Bandsports Treino Classificatório Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 2 Sábado 08h Bandsports Corrida Sprint Sábado 12h30 Band e Bandsports Corrida Domingo 11h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 12h50 Bandsports Corrida 1 Sábado 04h50 Bandsports Corrida 2 Sábado 10h45 Bandsports Corrida 3 Domingo 06h50 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h55 Corrida Sábado 09h25 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

F1 2021: Bottas e Ricciardo são melhores que Leclerc e Alonso? Max e Lewis 'iguais'? Análise do game

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.