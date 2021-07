Daniel Ricciardo esclareceu que os comentários em que ele foi acidentalmente pego não eram direcionados ao novo design do carro de 2022 da Fórmula 1.

Durante a contagem regressiva oficial para o lançamento do novo carro da F1 para 2022, a voz de Ricciardo foi capturada por um microfone aberto sendo bastante franco.

Em comentários que circularam nas redes sociais, ele foi ouvido dizendo: “Sim, não, é terrível. É uma merda, é pior."

Sem imagens para fazer referência ao que Ricciardo estava analisando, muitos presumiram que ele não estava feliz com a aparência do carro de 2022 quando os pilotos tiveram um vislumbre dele.

Mais tarde, durante a apresentação oficial da F1, Ricciardo também sugeriu que nem todo o carro era agradável à vista com uma resposta bastante diplomática.

“Eu gosto da parte traseira”, disse ele. “A parte traseira parece bem old school, me lembra de 2008, com aquele estilo, que é legal. A frente é muito diferente, mas como todas as coisas, quanto mais você olha mais normal vai começar a parecer."

Drivers group photo with the 2022 F1 car Photo by: Liberty Media

No entanto, falando sobre o assunto mais tarde, Ricciardo explicou que os comentários captados em um microfone aberto definitivamente não tinham nada a ver com o design do carro de 2022.

“Eu provavelmente estava falando sobre outra coisa porque, para ser honesto, estávamos falando sobre algumas coisas”, disse o australiano.

“Para ser sincero, não me lembro de ter dito nada disso porque realmente achei muito legal. Eu não teria sido tão agressivo, talvez fosse o esquema de pintura, mas eu não teria dito isso sobre o carro.”

Ricciardo disse que estava bastante confuso sobre a conversa em que estava envolvido quando o microfone o pegou.

“Na verdade, estou curioso agora”, disse ele. “Eu estava ao lado de Lando? Eu não posso jurar porque ele ainda é muito jovem. Você me pegou lá.”

“Vou esclarecer que definitivamente não achei que fosse uma merda. Na verdade, eu estava bem com isso e acho que mencionei algo sobre gostar da traseira. De qualquer forma, não há negatividade em torno do novo carro aqui.”

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.