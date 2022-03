Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso ainda tem o que é preciso para vencer outro campeonato mundial de Fórmula 1 com o carro certo, avaliou o especialista da Sky Sports Martin Brundle. O espanhol, aos 40 anos, é agora o piloto mais velho do grid, mas o analista acha que ele ainda está em boa forma para enfrentar e vencer rivais muito mais jovens.

Segundo o britânico, a categoria agora traz um ambiente muito diferente em relação a oferecer oportunidades para a geração mais velha, como Alonso e Sebastian Vettel, do que quando ele corria, nas décadas de 1980 e 1990.

"Acho que, se Fernando estivesse na Mercedes, teria potencial para o campeonato", disse Brundle sobre o atual piloto da Alpine. "Ele parece ter toda a agressividade antiga e está em boa forma mental, física, de hidratação e nutrição, essa barreira da idade não existe."

"Os carros não são tão físicos com as cargas absolutas, agora com direção hidráulica e tudo mais. Além disso, eles não são exigidos como a minha geração, que levou alguns 'golpes na cabeça'. Então, estão em ótimo estado."

"E eles são experientes, especialmente com uma grande mudança que acabamos de ter no regulamento. Por isso, acho que Fernando ainda é um dos melhores do grid.”

No entanto, o próprio Alonso não se alinha com os pensamentos de Brundle em um aspecto-chave: que ganhar o campeonato só seria possível na Mercedes.

"Espero que seja na Alpine, então discordo disso", disse ele quando questionado por uma resposta aos comentários de Martin. "Achamos que podemos ter uma chance, talvez, com um novo conjunto de regulamentos que começou este ano. Num programa de curto/médio prazo, a equipe deverá ser capaz de lutar pelo campeonato."

"É por isso que estamos aqui e trabalhamos tanto. Existe o teto orçamentário em vigor e há outras coisas em que a F1 entrou. E acho que há uma possibilidade para todos, e é por isso que a Alpine e o grupo Renault em geral estão na briga."

Brundle acredita que o grid da F1 fica mais forte por ter pilotos experientes como Alonso e Vettel ainda se apresentando bem.

"Acho que um grid de Fórmula 1 sempre se beneficia de pilotos de classe mundial como Fernando e Seb, e os jovens que aparecem depois", comentou. "É perfeito esse tipo de transição. Acho que Kimi teve o seu melhor e mal podia esperar para se aposentar no final. Essa foi a decisão certa."

"Não é o mesmo em qualquer esporte com os jovens chegando. Você precisa do equilíbrio de campeões mundiais como Seb e Fernando", concluiu Brundle.

