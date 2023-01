Carregar reprodutor de áudio

Após o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, afirmar que o órgão estaria buscando a entrada de uma nova equipe na Fórmula 1, a Andretti Autosport anunciou nesta quinta-feira a confirmação de interesse em entrar na categoria a partir de 2026, ano do novo regulamento de unidades de potência, em parceria com a Cadillac, montadora que pertence à General Motors (GM).

A informação veio à tona em entrevista coletiva realizada com a presença do norte-americano Michael Andretti, piloto com passagem pela F1 na McLaren ao lado do brasileiro Ayrton Senna em 1993 e hoje responsável pelas operações do grupo, cujo 'patrono' é o também estadounidense Mario Andretti, campeão da elite global do esporte a motor pela Lotus em 1978. Ambos são lendas do automobilismo dos Estados Unidos, com destaque na IndyCar.

"Damos sequência ao crescimento da Andretti Global e sua família de equipes de corrida, e sempre temos nosso olho ligado no que vem pela frente", disse Michael. "Sinto que estamos bem posicionados para sermos uma nova equipe na Fórmula 1, que pode trazer valor à categoria e nossos parceiros, e emoção aos fãs".

"Tenho orgulho em dizer que temos a GM e a Cadillac ao nosso lado enquanto buscamos esse objetivo. GM e a Andretti dividem um legado surgido do amor pelas corridas. Agora, temos a oportunidade de combinar nossas paixões pelo automobilismo e dedicação e inovação para construir uma equipe de F1 verdadeiramente americana".

Aliás, segundo Michael, a união Andretti-GM será a retomada de uma parceria de sucesso entre as partes na própria Indy -- por exemplo: o piloto texano Ryan Hunter-Reay foi o vencedor da temporada 2012 com motores Chevrolet.

A propósito, a possível entrada das empresas norte-americanas na F1 vem em um momento de expansão da categoria máxima do automobilismo no país: o grupo Liberty Media, dono da competição, é estadounidense, e a nação sediará três corridas em 2023: além do GP dos Estados Unidos (em Austin, no Texas), o GP de Miami, que estreou em 2022, e o GP de Las Vegas, que debutará na F1.

Além disso, o mercado norte-americano de montadoras também vem aumentando seus flertes com o pináculo do esporte a motor: a Ford, uma das principais concorrentes da General Motors, pode se tornar parceira de unidades de potência da Red Bull, que dominou a temporada 2022.

De todo modo, Michael Andretti ponderou que ainda não se sabe como ficará a questão do motor, pois tudo depende da expressão de interesse junto à F1. O fato é que é há um acordo assinado com uma fornecedora de unidades de potência. O dirigente, aliás, foi questionado sobre o fato de a Andretti ter parceria com a Honda em algumas categorias, mas ele ponderou que o grupo também compete contra a montadora japonesa em outras competições, então não há preocupação.

Segundo Michael e representantes da GM, a ideia é de que, pelo menos em um primeiro momento, a equipe utilizasse motores de outra montadora, com o apoio técnico da Cadillac.

O motivo por trás disso é o curto prazo para 2026: as montadoras já estão se mexendo com o desenvolvimento dos motores de nova geração, enquanto a Cadillac deve aguardar a oficialização da entrada na F1 para iniciar o processo. No momento, a FIA apenas sinalizou o início da chamada "expressão de interesse", quando equipes em potencial enviam seus projetos para análise.

A propósito, Michael também garantiu que o projeto de F1 não terá impacto sobre outras empreitadas automobilísticas da Andretti. O chefão do grupo, aliás, destacou que, para a F1, já foram contratados diretor técnico e engenheiros. Além disso, ele reforçou que a GM não tinha planos de ingressar na categoria máxima do automobilismo mundial, mas foi persuadida nos últimos meses. A base da equipe deve ser dividida entre Indianápolis (EUA) e uma sede europeia.

"Sim, vamos ter nossa base principal em Indiana, que já anunciamos. Uma das mais avançadas do mundo... E vamos ter uma outra sede na Europa também, porque temos equipes em outras categorias por lá", explicou Michael, que confirmou o interesse em ter o compatriota Colton Herta, astro da Andretti na IndyCar, como seu piloto na F1. "Temos o plano de ter um piloto americano e vocês sabem qual é a nossa preferência. Vamos fazer de tudo para termos um americano", disse.

