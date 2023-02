Carregar reprodutor de áudio

Um dos destaques desta quinta-feira no evento de lançamento do A523, carro da Alpine para a Fórmula 1 2023, foi Zinédine Zidane, técnico e ex-jogador de futebol que foi anunciado como novo embaixador da marca da França.

O atleta francês subiu ao palco e surpreendeu aqueles que não sabiam de sua relação com a F1. E o apreço de 'Zizou' pela elite global do esporte a motor não é de hoje, com o ex-meia tendo comparecido a alguns GPs de F1.

Inclusive na torcida pela antiga Renault, que virou a Alpine em 2021: Zidane até foi clicado em algumas ocasiões ao lado de Fernando Alonso, espanhol que foi campeão da F1 em 2005 e 2006 pela montadora francesa e que deixou a Alpine no fim de 2022 para ir para a Aston Martin.

Aliás, o substituto de Alonso ao lado do francês Esteban Ocon é fã de Zidane: também francês, Pierre Gasly escolheu, entre outros motivos, correr com o número 10 em seu carro por causa de Zizou, campeão da Copa do Mundo de 1998 com a França, com dois gols na final contra o Brasil.

"Sempre fui um grande fã de futebol. Especialmente de Zidane. Essa é uma das razões pelas quais escolhi o número 10, porque sou muito fã dele, uma pessoa supertalentosa, uma lenda do esporte e também da França”, disse Gasly, que deixou a AlphaTauri no fim de 2022.

Zidane já pegou 'carona' com Schumacher

No GP da França de 2007, o vencedor de três Bolas de Ouro (premiação para o melhor jogador do mundo em uma temporada) 'foi carona' do alemão Michael Schumacher em uma Ferrari FXX na pista de Magny-Cours.

Na época, o heptacampeão mundial curtia a sua primeira aposentadoria da F1, após pendurar as luvas no fim de 2006 com a Scuderia. "Foi um grande prazer estar com Michael", afirmou Zidane. "Foi uma sensação forte", explicou o francês.

Alpine revela o A523

