Seguindo o calendário de apresentações da Fórmula 1, chegou o dia da McLaren lançar o layout do MCL36, carro com o qual competirá na temporada de 2022, nesta sexta-feira (11), às 16h. Lando Norris e Daniel Ricciardo já estão confirmados como a dupla de pilotos da escuderia.

Em 2021, a equipe terminou o mundial de construtores na quarta colocação, atrás de Ferrari, Red Bull e Mercedes, caindo uma posição em relação a 2020, quando terminou em terceiro.

Apesar do resultado final pior, o último ano marcou a quebra do jejum de vitórias da McLaren, que triunfou em Monza com Ricciardo - com direito a dobradinha - e quase repetiu a dose na Rússia com Norris, até a chuva estragar os planos.

Com o foco em 2022 e nos novos regulamento da F1, a escuderia 'parou' de desenvolver o último carro e concentrou seus esforços na máquina que será lançada hoje.

