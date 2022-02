Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel já começou a pensar em como ele chamará seu novo carro da Aston Martin na Fórmula 1 antes de decidir com seus mecânicos na véspera da temporada. Desde sua estreia na categoria, em 2007, o alemão manteve a tradição de dar ao seu carro um nome em todas as equipes que pilotou - Toro Rosso, Red Bull, Ferrari e Aston Martin. A lista 'histórica' inclui Julie, Kate, Kate's Dirty Sister, Hungria Heidi, Gina e Lina.

Ao ingressar na escuderia britânica para 2021, o tetracampeão e seus mecânicos decidiram chamar o carro de 2021 de 'Honey Ryder', e na última quinta-feira (10), o time apresentou sua máquina - a AMR22 - em sua sede no Reino Unido.

Vettel revelou que, antes do lançamento, ele não havia dado muita consideração ao nome do carro, apenas para que as perguntas o fizessem começar a pensar um pouco.

Depois, ele disse que uma decisão final não seria tomada até pouco antes do início da temporada, depois de conversar com seus mecânicos.

"[Não tinha pensado nisso] antes de acordar hoje, mas já me perguntaram tantas vezes que estou começando a pensar em alguns nomes", disse Vettel. "Ainda não me decidi e geralmente não faço isso sozinho. Faço com os mecânicos."

"Então, no ano passado, criamos Honey Rider porque foi o primeiro Aston Martin, o primeiro para mim, a primeira Bond girl. Não necessariamente tem que ser uma Bond girl sempre, mas tenho certeza que vamos dar um jeito."

Seb entrará em sua segunda temporada com a Aston Martin procurando dar um passo à frente depois de marcar apenas um pódio no último campeonato. Segundo ele, 2022 seria um "verdadeiro teste de fogo" para a equipe, que estabeleceu um plano de cinco anos para chegar ao topo da F1 e lutar por vitórias e campeonatos.

O AMR22 está programado para fazer sua primeira corrida na pista hoje em Silverstone, durante um dia de filmagem antes dos teste de pré-temporada em Barcelona, ​​de 23 e 25 de fevereiro.

