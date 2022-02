Carregar reprodutor de áudio

A McLaren revelou o layout de seu carro para a temporada de abertura dos novos regulamentos da Fórmula 1 em 2022 - o chamado MCL36, que também apresenta uma pintura atualizada em relação às últimas da equipe.

Em um evento ao vivo realizado em sua fábrica de Woking nesta sexta-feira (11) com os pilotos Lando Norris e Daniel Ricciardo, a equipe se tornou a quarta a revelar seu design - seguindo Haas, Red Bull e Aston Martin.

Confira o novo carro da McLaren para a F1 2022

McLaren MCL36 1 / 4 Foto de: McLaren McLaren MCL36 2 / 4 Foto de: McLaren McLaren MCL36 3 / 4 Foto de: McLaren McLaren MCL36 4 / 4 Foto de: McLaren

Dos três modelos mostrados até agora, o MCL36 é notável por apresentar uma terceira visão diferente das novas regras em relação à parte traseira - com abordagem semelhante à da Aston em estender as superfícies para trás, em oposição ao estreito e acentuadamente inclinado Haas que deixa mais da superfície superior do assoalho exposta.

Ao contrário da Aston, a carroceria da nova McLaren parece não ser tão compacta em torno de seu motor Mercedes.

As cores do MCL36 mantêm o elemento principal laranja papaia, mas o detalhe secundário em azul é mais claro para 2022.

As cores do carro parecem estar muito mais próximas da pintura única inspirada na Gulf, que a escuderia utilizou no GP de Mônaco de 2021, do que em comparação ao azul mais escuro regular das últimas temporadas.

No mesmo evento, a McLaren também revelou as pinturas dos carros que utilizará na temporada 2022 da Indy com Pato O'Ward e Felix Rosenqvist, bem como para o time que entrará no Extreme E pela primeira vez - todos com cores semelhantes às do MCL36.

Confira os carros de O'Ward e Rosenqvist para a Indy 2022

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 1 / 4 Felix Rosenqvist , Arrow McLaren SP Chevrolet 2 / 4 Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet 3 / 4 Felix Rosenqvist , Arrow McLaren SP Chevrolet 4 / 4

Confira o carro da McLaren para a Extreme E 2022

McLaren Extreme E 1 / 3 Foto de: McLaren McLaren Extreme E 2 / 3 Foto de: McLaren McLaren Extreme E 3 / 3 Foto de: McLaren

A pintura do programa McLaren Shadow Esports também foi revelada no evento em Woking.

McLaren MCL36 Shadow Photo by: McLaren

Falando após o lançamento, o CEO da equipe, Zak Brown, disse: "Estou muito feliz em nos ver lançar todos os três programas da McLaren Racing nos campeonatos de Fórmula 1, IndyCar e Extreme E hoje".

"Esta é a primeira vez para nós como equipe e no mundo do automobilismo, e foi fantástico ver o quão empolgados os fãs estão enquanto se preparam para se juntar a nós na próxima parte da jornada."

"Nossa equipe de F1 continua fazendo grandes progressos ano após ano com Andreas Seidl [chefe] no comando, e esta nova era de regulamentos representa uma oportunidade real. Estou animado para ver Lando e Daniel ao volante do MCL36 e levá-lo para a competição este ano."

"Norris fez grandes progressos em 2021, marcando quatro pódios, e a vitória sensacional de Ricciardo nos lembrou como é vencer novamente. À medida que nos aproximamos de 2022, procuramos aproveitar esse progresso e diminuir ainda mais a diferença para as escuderias da frente."

A McLaren é a segunda equipe até agora a revelar um carro físico – com a Haas optando por divulgar apenas imagens renderizadas de seu VF-22 e a Red Bull pintando um show car no esquema de cores que seu RB18 usará este ano.

James Key, diretor executivo técnico da equipe, disse que eles "podem se orgulhar de apresentar uma máquina de verdade".

Ele acrescentou: "É o carro que levaremos para Barcelona. Sim, escondemos alguns pedaços por razões óbvias, existem algumas áreas sensíveis, mas tudo isso será visto quando estivermos na pista."

ASTON MARTIN: Carro 'DE VERDADE', diretoria ESTELAR, Vettel CABELUDO e a busca pela REDENÇÃO na F1

