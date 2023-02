AO VIVO: Aston Martin apresenta carro de 2023 com Alonso e Stroll

Carregar reprodutor de áudio

Para os fãs de Fernando Alonso, a espera terminou. Nesta segunda-feira (13) será apresentado o carro de 2023 em que o piloto espanhol fará sua estreia na Aston Martin, o AMR23. O modelo será utilizado também pelo canadense Lance Stroll.

Os pilotos têm grandes esperanças para o carro, já que o diretor técnico Dan Fallows disse que encontrou uma brecha nos regulamentos para basear seu projeto de Fórmula 1, embora não se saiba até os testes no Bahrein se sua ideia valerá a pena.

