A Alpine fez um movimento curioso nesta segunda-feira: colocou seu novo A523, carro que será utilizado na temporada 2023 da Fórmula 1, na pista para o shakedown em Silverstone antes mesmo do seu lançamento oficial que acontece na quinta-feira em Londres.

A equipe de Enstone optou por não revelar imagens adequadas do carro até então, embora algumas fotos de espionagem tenham circulado nas mídias sociais pouco depois dele ter entrado na pista.

Esteban Ocon foi o primeiro a pilotar o novo carro, completando nove voltas, antes que o novo contratado Pierre Gasly assumisse e fizesse mais oito voltas e a equipe atingisse o limite de 100 km permitido pelas regras. A Alpine seguiu Alfa Romeo, Red Bull, Haas e Williams ao colocar seu carro de 2023 na pista, com outros prontos para fazê-lo nos próximos dias.

“Só quando você volta à pista em um carro de F1 é que percebe o quanto sente falta disso”, disse Ocon. “Foi uma honra pilotar o A523 hoje e experimentar em primeira mão todo o trabalho árduo e as melhorias feitas neste carro."

“Um grande obrigado a todos os homens e mulheres em Viry e Enstone por alcançar este marco e ver o carro na pista pela primeira vez. A primeira volta é sempre memorável e estou feliz que hoje tenha corrido bem. Vamos mostrar o A523 ao mundo nesta quinta-feira no lançamento e também no Bahrein na próxima semana.”

Para Gasly, que pilotou o carro de 2022 no teste pós-temporada em Abu Dhabi, foi mais uma chance de acumular milhas com sua nova equipe: “É uma sensação fantástica estar pilotando novamente, especialmente com minhas novas cores da Alpine”, disse ele. “Hoje foi para ter uma ideia inicial do carro e me senti muito bem nas voltas que fiz."

“Sei que todos na equipe trabalharam incansavelmente para desenvolver o carro durante o inverno e é um orgulho pilota-lo hoje e ver os rostos de todos na garagem. Estou ansioso pelo lançamento na quinta-feira e estou aprendendo ainda mais sobre o carro nos testes”.

O diretor técnico Matt Harman disse que foi um dia sem problemas para o novo carro.

“Foi outro marco para o A523 hoje com nosso shakedown em Silverstone e estou satisfeito por o dia ter corrido tão bem”, observou ele. “Esteban pilotou primeiro pela manhã para verificar se todos os sistemas estavam funcionando corretamente, além de concluir o programa de instalação usual do carro."

“Pierre estava à tarde pela primeira vez no A523 e completou oito voltas estáveis para ter uma sensação inicial em seu novo ambiente. É claro que esses dias são limitados e não representativos, mas certamente tivemos um ótimo dia e agora estamos ansiosos para testar no Bahrein, onde esperamos continuar aprendendo sobre o carro de 2023”.

