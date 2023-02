Carregar reprodutor de áudio

Em 2023, além de disputar mais uma temporada da Fórmula 1, a McLaren celebra 60 anos de sua fundação por parte do piloto neozelandês Bruce McLaren, com o carro do próximo campeonato sendo chamado de MCL60 por causa do ano especial para o time britânico de Woking.

Nesta segunda-feira, a equipe inglesa revelou o modelo de 2023 e também apresentou o novato australiano Oscar Piastri como novo companheiro do britânico Lando Norris. No comando da escuderia laranja, o italiano Andrea Stella substitui o alemão Andreas Seidl, agora CEO da Sauber.

Com isso, a temporada promete ser desafiadora para a McLaren, que busca retomar na F1 o posto de 'melhor do resto', conquistado em 2020, quando o time ficou no terceiro lugar. A equipe foi quarta em 2021, com o 'ressurgimento' da Ferrari, e depois quinta em 2022, perdendo para a Alpine.

Entretanto, apesar da involução na tabela de construtores nos últimos anos, o último campeonato teve bons momentos para a McLaren, que foi a única escuderia além de Red Bull, Ferrari e Mercedes a conquistar um pódio, alcançado por Norris em Ímola.

O piloto inglês, aliás, conseguiu bons desempenhos mesmo com um carro que, segundo ele, não se adequava a seu estilo de pilotagem. De todo modo, Lando tem contrato com a escuderia até o fim de 2025. Um reconhecimento de sua capacidade de adaptação, que não se viu em Daniel Ricciardo.

De qualquer forma, o fato é que o veterano australiano -- responsável pela única vitória da McLaren na década, no GP da Itália de 2021 -- agora é passado. Uma história digna de lamentação para todos os lados envolvidos. Menos para Piastri, embora o jovem agora tenha o desafio de se provar na F1.

É uma missão ingrata, uma vez que a McLaren pagou caro para rescindir um contrato que ia até o fim de 2023 com Ricciardo. Por outro lado, contratou uma promessa a 'custo zero'. Oscar não é qualquer talento, tendo um currículo júnior talvez só equiparado pelo monegasco Charles Leclerc.

Além disso, a equipe aposta que, assim como Norris em 2019, Piastri também se adaptará rapidamente, conforme apontado à época por Seidl. Este, porém, representa maior preocupação para a escuderia, uma vez que o alemão foi um dos pilares do bom momento recente de Woking.

O alento é que o CEO norte-americano da McLaren, Zak Brown, já via a possibilidade de Seidl rumar para a Sauber, que se tornará Audi na F1 2026. Assim, o diretor esportivo Stella já havia sido escolhido como potencial substituto. Sua missão é ambiciosa, com direito a um novo túnel de vento.

Porém, trocar um de seus pilotos e também o comandante rumo a uma nova temporada é algo significativo, embora não seja algo novo para a equipe. A propósito, foi o que ocorreu justamente no ano de 2019, com a estreia de Norris, a contratação de Seidl e do piloto espanhol Carlos Sainz.

Só que, agora, um salto como o visto naquela época é um objetivo quase utópico. Para piorar, a manutenção do status quo também não será visto como um sucesso para a McLaren, uma vez que, neste momento, a francesa Alpine está entre o grupo inglês e o trio Red Bull-Ferrari-Mercedes.

Além disso, a Aston Martin, que terminou 2022 em alta, está investindo bastante, tanto em estrutura quanto em pilotos, tendo contratado o bicampeão Fernando Alonso, da Espanha, para substituir o recém-aposentado Sebastian Vettel, alemão que conquistou quatro títulos com a Red Bull.

Tendo isso em vista, nota-se que o 2023 da McLaren será importante, até para que o time possa convencer Norris, um dos pilotos mais visados do mercado, a permanecer na estrutura para o futuro.

