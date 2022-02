Carregar reprodutor de áudio

A Aston Martin apresentou seu novo carro, o AMR22, de Sebastian Vettel e Lance Stroll para a temporada 2022 da Fórmula 1, com o qual a lendária marca competirá em sua segunda temporada após o retorno à categoria no último ano.

Precisamente, a escuderia teria sido a primeira a lançar o monoposto, mas Red Bull e Haas se anteciparam. No entanto, a equipe britânico sustentou que, ao contrário de seus rivais, eles mostrariam um veículo real, e não uma renderização ou modelo padrão como vimos dias antes.

E assim, nesta quinta-feira (10), vimos o primeiro carro a interpretar o novo regulamento de 2022.

Em 2021, no seu regresso à F1, a Aston Martin competiu com seu tradicional verde, embora fosse uma decoração que mais tarde, na pista e na TV, pareceu mais escura do que o desejado e que em algum momento poderia até ser confundido com o preto da Mercedes.

Para 2022, a equipe quis um "verde mais marcante" que se destacasse melhor na câmera e, finalmente, esse é o novo AMR22:

A pintura atualizada substitui os elementos rosa do antigo patrocinador BWT por verde limão, e ostenta um novo design agressivo de acordo com os regulamentos atualizados para esta temporada.

É possível notar algumas diferenças entre o carro da Aston Martin e o modelo de 2022 apresentado pela F1. A asa dianteira tem curvatura um pouco menor e a beam wing - localizada abaixo da asa traseira - que estava proibida há algumas temporadas, retornou. A peça é responsável por diminuir a turbulência, principal foco do novo regulamento, que permitirá os pilotos seguirem uns aos outros sem perder desempenho.

A equipe também tem um novo patrocínio, da gigante petrolífera Aramco, cujos logotipos aparecem com destaque no novo carro AMR22.

"Continuamos nossa jornada até o topo da F1, a série de corridas mais prestigiada e competitiva do mundo – e queremos vencer", disse o proprietário da equipe, Lawrence Stroll. "Sabemos que ganhar não é fácil. É por isso que temos uma jornada de cinco anos e planejamos continuar subindo e chegar ao topo."

"Para vencer na Fórmula 1, tudo precisa estar no lugar certo e muitas partes móveis se juntaram. O esporte está em constante evolução e, a menos que você evolua com ele, ficará para trás."

"Quando se trata de esperanças para a temporada, acho que ninguém sabe realmente o que esperar", disse Vettel sobre as expectativas para 2022. "Existem novas regras e, claro, todas as equipes esperam que tenham acertado. Todos querem vencer, inclusive eu, e ninguém estaria na F1 se o sonho não fosse esse. Eu não sou diferente."

"O principal é seguir em frente e subir. Este é apenas o segundo ano de um plano de cinco anos, então ainda estamos bem perto do início. Mas esta equipe tem grandes ambições e grandes planos, e estou muito empolgado por fazer parte disso."

4df406c2-4f0f-7767-04ba-a4c17b8077d8

"Esta não é apenas uma grande oportunidade para a Aston Martin, mas também para todas as equipes”, comentou Lance Stroll. "Nós apenas temos que acreditar que fizemos um trabalho melhor e eu sei que todos os envolvidos estão trabalhando incrivelmente duro para dar a Seb e a mim a melhor chance.

"Ao mesmo tempo, temos que ser realistas na nova temporada. Nosso principal objetivo é chegar mais perto da frente do que estávamos no ano passado. Isso seria um progresso. Como Seb disse, é impossível saber onde cada equipe estará até que todos entremos na pista, e mesmo assim você pode não saber quem realmente acertou até a classificação no Bahrein.

"A Aston Martin tem algumas pessoas realmente inteligentes, então estou otimista de que podemos fazer um bom progresso este ano."

No final de 2021, o ex-chefe da escuderia, Otmar Szafnauer, admitiu que estudaria qual cor colocar no carro novo, embora admitisse que o peso era um problema ao falar sobre a tinta usada. No entanto, a F1 elevou a medida mínima dos carros para 795kg e a Aston Martin não teve problemas para mudar substancialmente sua pintura.

O AMR22 já vai à pista pela primeira vez nesta sexta-feira (11), quando a equipe realizará o seu primeiro dia de filmagem, de 100 quilômetros, para verificar se está tudo certo com o monoposto.

Apesar das expectativas após um 2020 positivo para a Racing Point (equipe que a Aston Martin comprou), a temporada de 2021 não correu como esperado, e apesar de momentos brilhantes e pontuais para Vettel (um pódio em Baku e um segundo lugar que então foi anulado na Hungria), eles ficaram na sétima colocação de construtores, atrás das principais rivais do meio do pelotão.

F1: Red Bull ESCONDE segredos do novo carro, mas traz NOVIDADE em lançamento, com Verstappen e Pérez

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: