GALERIA: Confira todas as 91 vitórias de Michael Schumacher na F1

Apesar da quase inabalável superioridade nos últimos anos, Lewis Hamilton ainda precisa superar um dos recordes mais incríveis da história da Fórmula 1: o de maior número de vitórias de um piloto, pertencente ao lendário Michael Schumacher.

São 91 triunfos do alemão. As glórias foram conquistadas de 1992, quando 'Schumi' venceu pela primeira vez, no GP da Bélgica, até 2006, no GP do China, o último em que Schumacher subiu no lugar mais alto do pódio. Hamilton, por sua vez, tem 85 vitórias.

Mais do que os triunfos, Schumacher marcou época com sete títulos mundiais, outra marca que Hamilton buscará em 2020. O principal período do alemão foi durante uma das eras mais gloriosas da Ferrari, que levou Schumi a cinco títulos, de 2000 a 2004. Confira imagens de cada uma das 91 vitórias de Schumacher na F1 no dia em que o maior campeão da história da categoria máxima do automobilismo completa 51 anos de idade:

Galeria Lista GP da Bélgica 1992 1 / 91 Foto de: LAT Images GP de Portugal 1993 2 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 1994 3 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Pacífico 1994 4 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 1994 5 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 1994 6 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1994 7 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1994 8 / 91 Foto de: LAT Images GP da Hungria 1994 9 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1994 10 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Brasil 1995 11 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da Espanha 1995 12 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mônaco 1995 13 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1995 14 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Alemanha 1995 15 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 1995 16 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1995 17 / 91 Foto de: LAT Images GP do Pacífico 1995 18 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1995 19 / 91 Foto de: LAT Images GP da Espanha 1996 20 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1996 21 / 91 Foto de: LAT Images GP da Itália 1996 22 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1997 23 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 1997 24 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1997 25 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1997 26 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1997 27 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Argentina 1998 28 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1998 29 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1998 30 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 1998 31 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 1998 32 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Itália 1998 33 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de San Marino 1999 34 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1999 35 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2000 36 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2000 37 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2000 38 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 2000 39 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Canadá 2000 40 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália 2000 41 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2000 42 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2000 43 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia 2000 44 / 91 Foto de: LAT Images GP da Austrália 2001 45 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2001 46 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Espanha 2001 47 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 2001 48 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Europa 2001 49 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da França 2001 50 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Hungria 2001 51 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2001 52 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Japão 2001 53 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2002 54 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2002 55 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2002 56 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Espanha 2002 57 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Áustria 2002 58 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 2002 59 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 2002 60 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2002 61 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Alemanha 2002 62 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 2002 63 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2002 64 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP de San Marino 2003 65 / 91 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da Espanha 2003 66 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Áustria 2003 67 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2003 68 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Itália 2003 69 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP dos EUA 2003 70 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália 2004 71 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2004 72 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Bahrein 2004 73 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de San Marino 2004 74 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Espanha 2004 75 / 91 Foto de: Peter Spinney / Motorsport Images GP da Europa 2004 76 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2004 77 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2004 78 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2004 79 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP da Grã-Bretanha 2004 80 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Alemanha 2004 81 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP da Hungria 2004 82 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP do Japão 2004 83 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2005 84 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 2006 85 / 91 Foto de: Michael Cooper / Motorsport Images GP da Europa 2006 86 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2006 87 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da França 2006 88 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Alemanha 2006 89 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Itália 2006 90 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China 2006 91 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

