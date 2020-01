A década da Stock Car: Daniel Serra e Eurofarma RC dominam rivais

A maior categoria do automobilismo brasileiro completou 40 anos em 2019 e a disputa nas pistas foi o grande presente da Stock Car aos fãs, que viram seis pilotos chegarem à final com chances de título. Com sete campeões em dez anos, a última década* foi marcada por grandes disputas e muitas emoções.

Daniel Serra terminou o período com um tricampeonato histórico, que o fez igualar o feito do pai, Chico Serra, ao vencer três campeonatos consecutivos e se tornar o maior campeão da década. Além dele, apenas Cacá Bueno levantou o caneco em mais de uma oportunidade, com os títulos de 2011 e 2012.

A equipe Eurofarma RC, de Rosinei Campos (Meinha), faturou nada menos que cinco campeonatos em dez anos, Três com Serra e mais dois com Max Wilson e Ricardo Maurício. Além da equipe de Meinha, apenas a Red Bull Mattheis conquistou mais de um título na década.

Outro destaque do período foi a presença de Rubens Barrichello, que se aposentou da Fórmula 1 em 2011 e disputou suas primeiras corridas na Stock Car logo no ano seguinte. O ex-piloto da Ferrari foi campeão na temporada 2014, a primeira que disputou do começo ao fim, e ainda garantiu mais um vice-campeonato dois anos depois.

Confira quem foram os campeões da Stock Car entre 2010 e 2019:

Galeria Lista 2010: Max Wilson 1 / 10 Foto de: Divulgacao 2011: Cacá Bueno 2 / 10 Foto de: Divulgacao 2012: Cacá Bueno 3 / 10 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2013: Ricardo Mauricio 4 / 10 Foto de: Chris Fabbri / CFR Media - Brazil 2014: Rubens Barrichello 5 / 10 2015: Marcos Gomes 6 / 10 2016: Felipe Fraga 7 / 10 2017: Daniel Serra 8 / 10 2018: Daniel Serra 9 / 10 Foto de: Fernanda Freixosa 2019: Daniel Serra 10 / 10 Foto de: Renato Mafra

*Vale destacar que embora a década tenha começado em 2011, consideramos a Fórmula 1 como padrão de referência para as demais competições, ou seja, com a década começando em 2010 e terminando em 2019, já que a primeira temporada da categoria foi disputada em 1950 e, desta forma, as décadas são completadas nos anos terminados em nove (1959, 1969 e etc). Essa padronização foi feita para facilitar a análise, uma vez que cada categoria começou em um ano diferente e, por isso, têm suas décadas completadas em anos diferentes.