Após confirmação de Alonso, veja como está o grid de 2021 da F1

Com a confirmação da volta de Fernando Alonso, o grid da Fórmula 1 para 2021 fecha mais uma de suas vagas, possivelmente aquela que era a mais cobiçada. Assim, já são nove pilotos garantidos para a próxima temporada.

Ferrari, McLaren e Renault são as únicas a terem suas duplas confirmadas, todas com mudanças. Na Ferrari, Charles Leclerc fica, com Carlos Sainz ocupando a vaga deixada por Sebastian Vettel. Na McLaren, o lugar de Sainz passa a ser ocupado por Daniel Ricciardo, que correrá ao lado de Lando Norris. E Alonso se junta à Esteban Ocon na Renault.

Além dos seis, outros três pilotos também já estão com suas vagas confirmadas. Na Red Bull, Max Verstappen tem um contrato de longa duração com a equipe austríaca. Já na Racing Point, que irá se tornar Aston Martin em 2021, Sergio Pérez está garantido até 2022. Na Williams, uma situação atípica: George Russell tem contrato para 2021, mas a sua situação é incerta.

O britânico ainda não foi descartado oficialmente da luta por uma vaga na Mercedes, mas suas chances diminuíram consideravelmente após o CEO da Daimler afirmar que o objetivo da equipe é manter Valtteri Bottas e Lewis Hamilton em 2021. Mas é importante lembrar que nada foi assinado ainda na Mercedes, por isso que a dupla atual não está na lista.

Na Racing Point, temos a última grande interrogação do grid. Próximo de se tornar Aston Martin, como fica a situação de Lance Stroll? Apesar de ser filho do dono da equipe e do presidente executivo da montadora, alguns jornais colocam sua permanência como incerta, apontando sua vaga como um possível destino para Sebastian Vettel.

Já Haas, Alfa Romeo e AlphaTauri não anunciaram nenhum plano para 2021, mas vale ressaltar algumas questões e declarações recentes.

Há algumas semanas, em uma coletiva de imprensa, o chefe da equipe, Gunther Steiner, não descartou a possibilidade de trazer um piloto pagante para 2021. Isso pode representar o fim da dupla Romain Grosjean e Kevin Magnussen, que correm juntos há quatro anos. Uma das esperanças brasileiras, Pietro Fittipaldi, é atualmente piloto reserva da equipe.

Na Alfa Romeo, uma possibilidade que sempre está presente é a da aposentadoria de Kimi Raikkonen. Na coletiva oficial do GP da Áustria, o finlandês falou que a pandemia não atrapalhou sua tomada de decisão.

Já a AlphaTauri tem seu futuro muito atrelado ao da Red Bull. Com a vaga do companheiro de Max Verstappen ainda em aberto, qualquer um dos três pilotos atuais (Alex Albon, Daniil Kvyat e Pierre Gasly) pode se considerar na disputa. Mas vale lembrar que o brasileiro Sérgio Sette Câmara é o atual piloto reserva de ambas as equipes e pode se beneficiar com as movimentações.

Veja abaixo quais pilotos já estão confirmados no grid de 2021 da F1:

Equipe Pilotos Mercedes Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Jr. Red Bull Max Verstappen Racing Point (Aston Martin) Sergio Perez McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Renault Esteban Ocon Fernando Alonso Haas Alfa Romeo AlphaTauri Williams George Russell

'Declaração de guerra': veja como o GP da Áustria de F1 gerou uma briga entre Mercedes e Red Bull

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna