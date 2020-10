O GP de Eifel rendeu o melhor momento de Romain Grosjean na temporada 2020 da Fórmula 1. O piloto da Haas chegou em nono e pontuou pela primeira vez neste ano. Entretanto, o francês teve que superar uma 'pedrada' neste domingo na Alemanha.

Foi o que o próprio Grosjean relatou após a corrida em Nurburgring - na última vez que o piloto correra no circuito, conquistou o terceiro lugar do GP da Alemanha de 2013 com a Lotus. O francês também revelou que ficou com o dedo roxo após o incidente.

“Na curva 11, Kimi [Raikkonen, finlandês da Alfa Romeo, escapou e] foi para a brita. Uma das pedras voou direto para dentro do meu carro. Inicialmente pensei que [meu dedo] estava quebrado, não pude 'usá-lo' por um tempo, mas depois pude mexê-lo”, disse após a prova.

Apesar do contratempo, Grosjean seguiu normalmente na corrida e foi premiado após seguir a estratégia da Haas com perfeição. O francês, que largou com pneus médios, apostou em um stint mais longo com compostos duros a partir de sua parada na volta 28 das 60 disputadas.

“A aderência dos pneus macios não era boa, achei que se desgastaria rapidamente. Então, fizemos uma estratégia diferente. Foi bem arriscado ficar com os pneus duros, mas consegui fazer o carro andar muito bem. Estou feliz”, destacou Grosjean.

Com isso, o piloto passou o companheiro dinamarquês Kevin Magnussen na classificação. “Com o forte trabalho desde a primeira corrida de Silverstone, estamos acertando o carro e ficando cada vez melhores”, completou Grosjean.

