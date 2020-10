Os fãs da Fórmula 1 esperavam ver esse momento novamente há dois anos e meio, desde o GP de Mônaco de 2018: ter Daniel Ricciardo no pódio, agora pela Renault. Mas o momento, apesar de muito celebrado pelo australiano, frustrou o público por não ter o tradicional momento do "shoey", quando o piloto bebe champagne usando a sapatilha da prova como taça.

A brincadeira virou uma tradição ao longo dos 30 pódios que o australiano conquistou na categoria, com Ricciardo inclusive influenciando outros pilotos e entrevistadores a fazer o mesmo nos últimos anos.

Mas, em meio a emoção do seu primeiro pódio com a Renault, Ricciardo simplesmente esqueceu de cumprir sua tradição, sendo lembrado apenas mais tarde, quando conversava com jornalistas. O australiano ficou desolado ao perceber que não havia cumprido seu ritual, como é possível ver no vídeo abaixo:

"Você ainda está com as sapatilhas. Não estava a fim de fazer um shoey hoje?", perguntou o repórter.

"Cara! Isso é muito ruim. Eu esqueci totalmente! E eu explico o porquê: assim que fizemos a parte inicial, Max já estava jogando a bebida em mim e, pela primeira vez, eles resfriaram as garrafas. Normalmente, o champagne está em temperatura ambiente, mas hoje estava congelante. Mas talvez seja pelo frio no geral".

"Acho que fiquei congelado pelo frio e nem... cara, estou triste agora".

Já de volta ao motorhome da Renault, Ricciardo terminou de cumprir seu ritual de pódio, fazendo o shoey mesmo sem a presença dos fãs.

"Agora estou sem a sapatilha. Acho que estava tão envolvido no pódio, e já faz algum tempo né. Mas aqui está. Antes tarde do que nunca!".

Com o terceiro lugar no GP de Eifel, Ricciardo se consolida na ponta pela disputa do quarto lugar no Mundial de Pilotos, atrás apenas de Hamilton, Bottas e Verstappen. Agora o australiano tem 78 pontos contra 68 de Sergio Pérez e 65 de Lando Norris.

A pontuação também ajudou a aproximar a Renault da luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. A equipe francesa tem 114 pontos e está em quinto, atrás da Racing Point, com 120 e da McLaren, com 116.

