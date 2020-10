Nico Hulkenberg foi chamado às pressas para substituir Lance Stroll para o GP de Eifel de Fórmula 1. Mesmo com pouco tempo de preparação, o alemão levou o carro da Racing Point ao oitavo lugar. Depois da corrida, o alemão disse que a correria não o atrapalhou: "foi tudo bem, apesar da largada".

Hulkenberg largou na última posição, pois sua primeira experiência com o carro de Stroll foi no treino classificatório e não teve tempo para se adaptar aos ajustes. No entanto, os quatro pontos conquistados pelo alemão garantiram que a Racing Point tomasse o terceiro lugar na tabela de construtores da McLaren.

As câmeras da transmissão mostraram que na largada, Hulkenberg fez um movimento pouco usual com o volante do carro, questionado se era normal ter agido daquela forma, o alemão respondeu: "Não, isso não é normal. Eu estava no modo errado do motor".

"Normalmente, após a largada, você vai para o modo de corrida, mas são duas posições na chave seletora e após a largada eu acabei mudando apenas uma, então eu estava no modo deperda de potência, percebi o erro e tive que inverter rapidamente. Não me custou muito, mas simplesmente não foi um grande começo, não foi uma grande largada".

Na primeira curva, Hulkenberg foi bastante cauteloso e evitou fazer manobras de ultrapassagens. Após a corrida, ele explicou que essa precaução foi planejada.

"Havia muito tráfego e os carros estavam travando as rodas. Nós conversamos antes da corrida que eu queria ficar bem longe de problemas. Obviamente, você não quer que a corrida termine na primeira curva antes mesmo de começar, porque sabíamos que tínhamos um carro decente e fui muito cauteloso ao longo da corrida".

Sobre a ultrapassagem que fez em Kim Raikkonen, o alemão brincou com o fato de não ter sido orientado sobre os limites de pista, já que não estava presente nas reuniões oficiais.

"Eles não podem me culpar por exceder limites da pista, eu nem participei do briefing, então não sei nada sobre os limites da pista".

Safety car e pneus novos

Nas últimas voltas, Hulkenberg ultrapassou Sebastian Vettel, que terminou a corrida em 11º, fora dos pontos. Perguntado se havia algo de especial em superar o piloto da Ferrari, o alemão desconversou.

"Ele estava com pneus duros velhos, não é uma comparação justa", respondeu Hulkenberg. "Seria comparar maçãs com peras. Faz uma grande diferença se você tem pneus novos em seu carro".

O alemão contou ainda que não gostou de ver o safety car entrar na pista, mas que reiniciar a corrida de pneus novos macios foi uma vantagem na luta contra pilotos que não aproveitaram o carro de segurança para parar.

"Quando o safety car entrou, eu pensei: 'Jesus, já estou ocupado o suficiente e agora entra o safety car'. Eu não fiquei feliz, mas pudemos realinhar o grid, então pudemos dar duas ou três voltas a toda velocidade".

"Com a saída do safety car, o reinício aconteceu e então vimos Charles [Leclerc] com problemas porque estava com médios usados e ele lutou para ter aderência nas duas primeiras voltas do reinício. Eu estava com um novo conjunto de macios, então estava em boa forma".

Planos para o restante da temporada

Hulkenberg viveu uma nova maratona para chegar a tempo de substituir Stroll para a classificação do sábado, pois nada estava planejado. Questionado se pensava em participar em definitivo dos fins de semana de GP como piloto reserva da Racing Point, o alemão revelou não ter planos.

"Não sei o que vai acontecer daqui em diante, acho que tenho que estar pronto de alguma forma. Será bom se tiver algum tempo de preparação e participar dos fins de semana desde uma fase anterior".

"Não tenho certeza, se não for realmente participar das corridas, talvez sim, talvez não. Talvez precisemos pensar um pouco mais, vamos ver".

