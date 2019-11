Lewis Hamilton começou o ano da mesma forma que terminou o anterior: avassalador. No entanto, o momento recente do britânico não é tão incrível quanto já foi, e os motivos têm nome e sobrenome: Max Verstappen e Charles Leclerc.

Entre as oito últimas de 2018 e as oito primeiras desta temporada, o pentacampeão acumulou nada menos que 12 vitórias e mais três pódios. O domínio era tão grande que parecia que nada mais seria capaz de abalar a busca de Hamilton pelos recordes de Michael Schumacher ainda em 2019.

Porém, a recente ascensão dos jovens da Red Bull e da Ferrari surgiu como um obstáculo no caminho do piloto da Mercedes, que já não conseguirá igualar o número de vitórias de Schumacher neste ano, mesmo que vença as sete provas restantes. Schumacher tem 91 triunfos, enquanto Hamilton acumula 10 a menos.

Das últimas seis etapas, Hamilton, Leclerc e Verstappen venceram duas vezes cada, uma situação de equilíbrio que não era vista desde o ano passado. A situação vivida por Hamilton não é novidade, mas quebrou uma sequência que durou mais de um ano.

Desde o GP da Hungria de 2018, o aproveitamento do britânico em uma sequência de seis corridas não chegava a "apenas" 33%. De lá para cá, a taxa sempre esteve em no mínimo 50%. Foram quase 14 meses de hegemonia do pentacampeão, o que fez muita gente acreditar que poderia alcançar Schumacher muito antes do imaginado. Parece claro que o inglês chegará no alemão, mas os novos prodígios não farão da tarefa algo fácil.

Em termos históricos, a média de triunfos por corridas disputadas de Hamilton é a quarta maior de todos os tempos, com 33,33% de conquistas, ou 81 vitórias em 243 provas. À frente dele, apenas Juan Manuel Fangio (47%), Alberto Ascari (40%) e Jim Clark (34,7%).

O Motorsport.com montou uma galeria especial com todos os triunfos de Hamilton, piloto que sempre esteve ligado à Mercedes, seja como equipe própria, ou como fornecedora de motores na época de McLaren. O inglês venceu ao menos uma corrida em todas as temporadas que disputou, sendo 2013 o ano com menos vitórias - apenas uma. Confira:

Galeria Lista 1- GP do Canadá 2007, McLaren 1 / 81 Foto de: XPB Images 2- GP dos Estados Unidos 2007, McLaren 2 / 81 Foto de: XPB Images 3- GP da Hungria 2007, McLaren 3 / 81 Foto de: XPB Images 4- GP do Japão 2007, McLaren 4 / 81 Foto de: XPB Images 5- GP da Austrália 2008, McLaren 5 / 81 Foto de: XPB Images 6- GP de Mônaco 2008, McLaren 6 / 81 Foto de: XPB Images 7- GP da Grã-Bretanha 2008, McLaren 7 / 81 Foto de: XPB Images 8- GP da Alemanha 2008, McLaren 8 / 81 Foto de: XPB Images 9- GP da China 2008, McLaren 9 / 81 Foto de: XPB Images 10- GP da Hungria 2009, McLaren 10 / 81 Foto de: XPB Images 11- GP de Singapura 2009, McLaren 11 / 81 Foto de: XPB Images 12- GP da Turquia 2010, McLaren 12 / 81 Foto de: XPB Images 13- GP do Canadá 2010, McLaren 13 / 81 Foto de: XPB Images 14- GP da Bélgica 2010, McLaren 14 / 81 Foto de: XPB Images 15- GP da China 2011, McLaren 15 / 81 Foto de: XPB Images 16- GP da Alemanha 2011, McLaren 16 / 81 Foto de: XPB Images 17- GP de Abu Dhabi 2011, McLaren 17 / 81 Foto de: XPB Images 18- GP do Canadá 2012, McLaren 18 / 81 Foto de: XPB Images 19- GP da Hungria 2012, McLaren 19 / 81 Foto de: XPB Images 20- GP da Itália 2012, McLaren 20 / 81 Foto de: XPB Images 21- GP dos Estados Unidos 2012, McLaren 21 / 81 Foto de: XPB Images 22- GP da Hungria 2013, Mercedes 22 / 81 Foto de: XPB Images 23- GP da Malásia 2014, Mercedes 23 / 81 Foto de: XPB Images 24- GP do Bahrein 2014. Mercedes 24 / 81 Foto de: XPB Images 25- GP da China 2014, Mercedes 25 / 81 Foto de: XPB Images 26- GP da Espanha 2014, Mercedes 26 / 81 Foto de: XPB Images 27- GP da Grã-Bretanha 2014, Mercedes 27 / 81 Foto de: XPB Images 28- GP da Itália 2014, Mercedes 28 / 81 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli 29- GP de Singapura 2014, Mercedes 29 / 81 Foto de: XPB Images 30- GP do Japão 2014, Mercedes 30 / 81 Foto de: XPB Images 31- GP da Russia 2014, Mercedes 31 / 81 Foto de: XPB Images 32- GP dos Estados Unidos 2014, Mercedes 32 / 81 Foto de: XPB Images 33- GP de Abu Dhabi 2014, Mercedes 33 / 81 Foto de: XPB Images 34- GP da Austrália 2015, Mercedes 34 / 81 Foto de: XPB Images 35- GP da China 2015, Mercedes 35 / 81 Foto de: XPB Images 36- GP do Bahrein 2015, Mercedes 36 / 81 Foto de: XPB Images 37- GP do Canadá 2015, Mercedes 37 / 81 Foto de: XPB Images 38- GP da Grã-Bretanha 2015, Mercedes 38 / 81 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli 39- GP da Bélgica 2015, Mercedes 39 / 81 Foto de: XPB Images 40- GP da Itália 2015, Mercedes 40 / 81 Foto de: XPB Images 41- GP do Japão 2015, Mercedes 41 / 81 Foto de: XPB Images 42- GP da Russia 2015, Mercedes 42 / 81 Foto de: XPB Images 43- GP dos Estados Unidos 2015, Mercedes 43 / 81 Foto de: XPB Images 44- GP de Mônaco 2016, Mercedes 44 / 81 Foto de: XPB Images 45- GP do Canadá 2016, Mercedes 45 / 81 Foto de: Mercedes AMG 46- GP da Áustria 2016, Mercedes 46 / 81 Foto de: XPB Images 47- GP da Grã Bretanha 2016, Mercedes 47 / 81 Foto de: XPB Images 48- GP da Hungria 2016, Mercedes 48 / 81 Foto de: XPB Images 49- GP da Alemanha 2016, Mercedes 49 / 81 Foto de: XPB Images 50- GP dos Estados Unidos 2016, Mercedes 50 / 81 Foto de: XPB Images 51- GP do México 2016, Mercedes 51 / 81 Foto de: XPB Images 52- GP do Brasil 2016, Mercedes 52 / 81 Foto de: Mercedes AMG 53- GP de Abu Dhabi 2016, Mercedes 53 / 81 Foto de: LAT Images 54- GP da China 2017, Mercedes 54 / 81 Foto de: LAT Images 55- GP da Espanha 2017, Mercedes 55 / 81 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 56- GP do Canadá 2017, Mercedes 56 / 81 Foto de: Sutton Motorsport Images 57- GP da Grã-Bretanha 2017, Mercedes 57 / 81 Foto de: Sutton Motorsport Images 58- GP da Bélgica 2017, Mercedes 58 / 81 Foto de: Sutton Motorsport Images 59- GP da Itália 2017, Mercedes 59 / 81 Foto de: Alessio Morgese 60- GP de Singapura 2017, Mercedes 60 / 81 Foto de: Sutton Motorsport Images 61 - GP do Japão 2017, Mercedes 61 / 81 Foto de: Sutton Motorsport Images 62 - GP dos Estados Unidos 2017, Mercedes 62 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 63 - GP do Azerbaijão 2018, Mercedes 63 / 81 Foto de: Sutton Motorsport Images 64 - GP da Espanha 2018, Mercedes 64 / 81 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 65 - GP da França 2018, Mercedes 65 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 66 - GP da Alemanha 2018, Mercedes 66 / 81 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images 67 - GP da Hungria 2018, Mercedes 67 / 81 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 68 - GP da Itália 2018, Mercedes 68 / 81 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 69 - GP de Singapura 2018, Mercedes 69 / 81 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images 70 - GP da Russia 2018, Mercedes 70 / 81 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 71 - GP do Japão 2018, Mercedes 71 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 72 - GP do Brasil 2018, Mercedes 72 / 81 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 73 - GP de Abu Dhabi 2018, Mercedes 73 / 81 Foto de: Erik Junius 74 - GP do Bahrein 2019, Mercedes 74 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 75 - GP da China 2019, Mercedes 75 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 76 - GP da Espanha 2019, Mercedes 76 / 81 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 77 - GP de Mônaco 2019, Mercedes 77 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 78 - GP do Canadá 2019, Mercedes 78 / 81 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 79 - GP da França 2019, Mercedes 79 / 81 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 80 - GP da Grã-Bretanha 2019, Mercedes 80 / 81 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 81 - GP da Hungria 2019, Mercedes 81 / 81 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

DEBATE SOBRE O TALENTO DE LECLERC E VERSTAPPEN

