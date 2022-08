Carregar reprodutor de áudio

Na última terça-feira, o Conselho Mundial de Automobilismo da FIA confirmou os novos regulamentos de motores para 2026. A Fórmula 1 continuará com a unidade de potência V6, mas optará por uma versão simplificada. A potência elétrica aumentará significativamente, permitindo que os motores produzam mais de 1.000 hp, e o MGU-H desaparecerá.

Com este anúncio, a entrada da Porsche na F1 parece mera formalidade. Há todas as chances de que a marca alemã se junte à Red Bull Racing como fabricante de motores a partir de 2026. A fabricante de carros esportivos disse à agência de notícias esportivas alemã SID que seu possível envolvimento seria anunciado "no devido tempo".

Outra grande marca do portfólio do Grupo Volkswagen que está ligada à F1 há algum tempo é a Audi. Ao que tudo indica, a marca tem em mente adquirir a atual equipe Sauber (hoje sob o nome de Alfa Romeo), com a qual se juntará à Fórmula 1 como equipe de fábrica em 2026. Claro que a confirmação do novo regulamento estava sob o radar da Audi, mas os chefes de Ingolstadt ainda querem ter tempo para revisar tudo.

"As regulamentações adotadas agora estão sendo estudadas em detalhes", disse um porta-voz da Audi à SID. "Não há necessidade de esperar por uma decisão no futuro próximo. Os novos regulamentos foram aprovados durante as férias de verão. Quem define, incluindo os gestores, não estão presentes devido às férias."

Os potenciais participantes têm 15 dias após a confirmação do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA para se comprometer. No entanto, a Audi não se sente pressionada: “Até onde sabemos, o processo de registro dos fabricantes de motores para a temporada 2026 ainda não começou”, acrescenta o porta-voz da Audi citado pela SID.

