Audi divulgará primeiro carro do 'projeto F1' em abril na China

Carregar reprodutor de áudio

A Audi segue avançando em seu caminho para entrar na Fórmula 1 em 2026 e, ainda neste mês, deve divulgar novidades do projeto, lançando o primeiro showcar da montadora para a categoria no Salão de Xangai, na China.

A montadora alemã anunciou em agosto do ano passado sua intenção de entrar no Mundial em 2026. Após confirmar sua participação como fornecedora de motores, a marca confirmou posteriormente uma parceria com a Sauber, comprando parte das ações da equipe suíça, que se tornará um time de fábrica.

Segundo informações de bastidores, a Audi comprará 75% das ações da Sauber entre 2023 e 2025. Com isso, a parceria da equipe com a Alfa Romeo chega ao fim após a conclusão da temporada atual. Entre 2024 e 2025, a equipe correrá como Sauber antes da entrada oficial da Audi em 2026, que marca o início da nova geração de motores da categoria.

Agora a Audi dá mais um passo nesse processo, exibindo o primeiro showcar da montadora nos moldes da F1 no Salão de Xangai, onde a montadora divulgará novos detalhes do projeto. A informação foi confirmada por um porta-voz da marca ao portal Automotive News Europe.

Segundo o comunicado, a decisão pela China se deu pelo fato do país ser o maior mercado da montadora, além de ser uma região importante para a F1 em seu processo de crescimento.

Nos últimos anos, a relação do país com o esporte está estremecida devido à pandemia da Covid-19. O GP da China não é realizado desde 2019, quando a F1 celebrou sua 1000ª corrida. A etapa estava prevista no calendário de 2023, mas acabou sendo cancelada devido à manutenção da rígida política de 'Covid Zero'.

O evento será realizado entre 18 e 27 de abril, com sessões para imprensa e para o público.

A expectativa é de que a Audi possa dar novas informações sobre a construção da unidade de potência, o grande diferencial da geração de carros de 2026. Os motores seguirão V6s turbo híbridos, mas um foco maior na eletrificação e no uso de combustíveis sintéticos.

A Audi será a única representante do Grupo Volkswagen no grid, após a Porsche encerrar oficialmente seus planos de entrada em 2026, devido às negociações infrutíferas com equipes como Red Bull e McLaren.

Com informações do Motor1.com.

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: