Charles Leclerc está frustrado com seu 2023 na Fórmula 1 até aqui. O monegasco acumula dois abandonos em três corridas e apenas seis pontos conquistados. E após o acidente na primeira volta que o deixou fora do GP da Austrália do último domingo, o monegasco considera esse seu "pior começo de temporada" da carreira.

Na curva 3 de Melbourne, Leclerc foi jogado fora da pista após um contato com Lance Stroll enquanto tentava ultrapassar o canadense por fora. O monegasco acabou ficando atolado na caixa de brita, dando um fim abrupto à sua prova.

No Bahrein, Leclerc também abandonou, devido a problemas na unidade de potência. Estes ainda causaram uma punição na Arábia Saudita por exceder a troca de componentes do ano, ainda na segunda corrida de 23.

Enquanto 2022 foi um ano desafiador para a Ferrari, Leclerc pelo menos teve um início forte, com duas vitórias nos mesmos três primeiros GPs. Mas esta temporada não poderia ser mais diferente, com o piloto apenas em 10º no Mundial, com a menos quantidade de pontos conquistados nas corridas iniciais das cinco temporadas que já disputou na categoria.

"Estou frustrado. Obviamente é o pior começo de temporada que já tive. Fiz apenas seis pontos, é frustrante demais".

Os comissários optaram por não punir Stroll pelo incidente com Leclerc, pelo fato do canadense ter ficado preso entre a Ferrari e seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. O monegasco concorda que Stroll não teve culpa, com ele buscando um espaço que abriu de repente no lado de fora.

"Na curva um, eu fui cauteloso, não corri riscos. Na três, eu honestamente não estava planejando fazer ultrapassagens, mas Lance precisou reduzir a velocidade na frenagem por causa de Fernando e dos carros à frente. Então eu vi o espaço por fora e fui".

"Infelizmente, Fernando teve que frear ainda mais no fim da zona, e Lance se viu entre eu e Fernando, onde teve o contato. Não culpo Lance. Foi um incidente de corrida. Mas é frustrante, porque no final eu vou embora sem pontos".

Tendo iniciado a temporada visando desafiar Max Verstappen pelo campeonato, Leclerc diz que seu foco agora é terminar um fim de semana sem problemas.

"Agora, em vez de pensar em objetivos a longo prazo, quero apenas terminar uma corrida sem penalizações, problemas. Isso é a prioridade. Depois aproveitar esse momento positivo para ver o que é possível".

