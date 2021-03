O Motorsport.com apurou que a Band definiu um novo nome para os comentários das transmissões da Fórmula 1 e Stock Car em 2021: Max Wilson. O piloto de 48 anos de idade, campeão da Stock em 2010, reforçará o time que já tem confirmado nomes como Reginaldo Leme, Mariana Becker e Sérgio Maurício.

Max ainda tinha vínculo com o Grupo Globo, mas apenas para ocasiões pontuais, o que, na prática, facilitou sua mudança. Além da F1, Max poderá comentar na categoria em que se consagrou em 2010, a Stock Car, outra atração de peso da nova fase do programa Show do Esporte. Na época de SporTV, em que estava desde 2014, ele não comentava na maior categoria do automobilismo brasileiro porque ainda competia.

Mas, apesar da definição de Max Wilson, a Band ainda não finalizou sua equipe de comentaristas. Felipe Giaffone é outro nome que a emissora busca, mas a cúpula da TV ainda não fechou com o piloto da Copa Truck.

Diferentemente de Max Wilson, Giaffone tem um vínculo maior com o Grupo Globo, em que trabalha desde 2019. Pelo respeito à emissora e com um contrato mais complexo, o tempo para a definição de sua situação é maior. Mesmo assim, todas as partes esperam definir seus destinos até a próxima quarta-feira (03), já que no dia seguinte haverá uma coletiva de imprensa em que todo o time será apresentado.

EXCLUSIVO: BAND fecha com COMENTARISTAS da F1 e STOCK; VEJA os nomes

