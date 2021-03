Mercedes W12: ficha técnica do carro de F1 para 2021

A Mercedes revelou os dados de seu novo carro para a temporada de 2021 de Fórmula 1, o modelo denominado F1 W12 E Performance.

A equipe alemã apresentou nesta terça-feira em evento virtual o seu novo monoposto para este ano, o W12 de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Além das mudanças de cor que aparecem em comparação com W11 de 2020, coletamos as características técnicas.

Chassi

Monocoque: estrutura moldada em fibra de carbono com composição em favo de mel. Corpo: Composto de fibra de carbono incluindo capô, pontões, parte inferior, bico, asa dianteira e asa traseira.

Cabine do piloto: assento removível do piloto em composto anatômico de carbono, cinto de segurança OMP de seis pontos, sistema HANS.

Estruturas de segurança: célula de sobrevivência com estrutura resistente a impactos e painéis anti-intrusão, estrutura de impacto frontal, estruturas de impacto lateral prescritas, estrutura de impacto traseira integrada, estruturas anti-roll dianteiras e traseiras, estrutura de proteção do piloto (Halo) em titânio.

Suspensão dianteira: molas de torção ativadas por haste e balancins e garfo em fibra de carbono.

Suspensão traseira: Garfo em fibra de carbono, molas de torção e amortecedores internos ativados por haste.

Jantes: magnésio forjado OZ.

Pneus: Pirelli.

Sistema de freio: Discos e pastilhas Carbone Industries Carbon/Carbon com cabo de freio traseiro.

Pinças de Freio: Brembo.

Direção: com cremalheira servo-assistida e pinhão.

Volante: construção em fibra de carbono.

Eletrônica: ECU padrão da FIA e sistema elétrico e eletrônico aprovado pela FIA. Instrumentação: McLaren Electronic Systems (MES).

Sistema de combustível: bexiga de borracha ATL reforçada com kevlar.

Lubrificantes e fluidos: PETRONAS Tutela.

Transmissão

Mudanças: oito marchas mais marcha à ré com carcaça de fibra de carbono.

Seleção de marcha: semiautomática, ativação hidráulica sequencial.

Embreagem: placa de carbono.

Desempenho do Mercedes-AMG F1 M12 E - Especificações do motor

Características do motor Mercedes de F1 para 2021

Tipo: Mercedes-AMG F1 M12 E Performance.

Peso mínimo: 145 kg.

Componentes da unidade de potência:

motor de combustão interna (ICE).

Unidade Geradora de Motor - Cinética (MGU-K).

Unidade de motor gerador de calor (MGU-H).

Turbocompressor (TC).

Sistema de armazenamento de energia (ES).

Controle eletrônico (CE).

Alocação de unidade de energia: três ICE, turbo e MGU-H por piloto por temporada. Dois MGU-K, ES, CE por motorista por temporada.

Motor de combustão interna (ICE)

Capacidade: 1,6 litros.

Cilindros: seis.

Ângulo: 90º

Número de válvulas: 24.

Rotações máximas do ICE: 15.000 rpm.

Fluxo máximo de combustível: 100 kg / hora (acima de 10.500 rpm).

Injeção de combustível: injeção direta de alta pressão (máx. 500 bar, um injetor/cilindro).

Carga de pressão: compressor de estágio único e turbina de exaustão em um eixo comum.

Rpm máx. da turbina de exaustão: 125.000 rpm.

Sistema de recuperação de energia (ERS).

Arquitetura: recuperação integrada de energia híbrida usando unidades motor-geradoras elétricas.

Armazenamento de energia: solução de bateria de íon de lítio com peso mínimo de 20 kg por regulamento.

Acúmulo máximo de energia por volta: 4 MJ.

MGU-K rpm máx: 50.000 rpm.

Potência máxima MGU-K: 120 kW (161 HP).

Máxima recuperação de energia/rev do MGU-K: 2 MJ.

Potência máxima de saída por volta do MGU-K: 4 MJ (33,3s na potência máxima). Número máximo de rotações do MGU-H: 125.000 rpm.

Potência máxima do MGU-H: Ilimitada.

Recuperação máxima de energia em um turno do MGU-H: ilimitada.

Implantação de energia máxima na corrida do MGU-H: ilimitada.

