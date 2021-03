Daniil Kvyat foi confirmado como piloto reserva da Alpine para temporada de 2021. O russo saiu do grid da Fórmula 1 no final da temporada de 2020 depois que AlphaTauri optou por contratar o jovem Yuki Tsunoda para ser parceiro de Pierre Gasly em 2021.

Isso marcou o fim da terceira passagem de Kvyat com o time de Faenza, e uma segunda saída do guarda-chuva de pilotos da Red Bull, tendo partido anteriormente no final de 2017.

“Temos uma forte adição à equipe com Daniil Kvyat, que vai ser nosso piloto reserva para a temporada,” anunciou o CEO da Alpine, Laurent Rossi.

“Estamos muito felizes com isso, porque em uma pandemia, é importante para nós ter um backup forte e Daniil provou que é um piloto muito rápido e confiável em condições muito difíceis.”

“Ele já somou três pódios aos 26 anos, então estamos muito, muito felizes que alguém vá poder subir se for necessário e marcar os pontos. Portanto, estamos muito felizes com esta forte adição à nossa equipe.”

Kvyat fez sua estreia na F1 com a Toro Rosso em 2014 antes de passar para o time principal da Red Bull no ano seguinte, marcando seu primeiro pódio no GP da Hungria de 2015.

Mas um início difícil na temporada de 2016 levou Kvyat a ser rebaixado de volta para a Toro Rosso e, por fim, perder seu assento no final de 2017.

Depois de trabalhar com a Ferrari por um ano em uma função de desenvolvimento, Kvyat fez um retorno à Toro Rosso em 2019 e marcou um pódio surpreendente para a equipe no GP da Alemanha daquele ano.

Ele foi ‘esquecido’ para uma promoção de volta à Red Bull, no entanto, e com o surgimento de Tsunoda na F2 no ano passado, ficou sem vaga em 2021.

Kvyat assume o cargo de Sergey Sirotkin, que serviu como reserva da Renault até 2020 antes da mudança de marca da equipe.

“Estou muito animado para me juntar à família Alpine F1 Team”, disse Kvyat. “A equipe alcançou ótimos resultados no ano passado e é muito avançada tecnologicamente. O desenvolvimento tem sido forte e pretendo contribuir para essa tendência positiva.”

“Vou tentar trazer a minha experiência dentro e fora da pista para ajudar a desenvolver o A521 e também os carros futuros. Como piloto reserva, você precisa se manter atento e estou ansioso para me integrar à equipe em várias áreas diferentes.”

