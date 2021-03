A transmissão do GP do Bahrein no último domingo (28), que marcou o início oficial da cobertura da Fórmula 1 na Band, movimentou as redes sociais por diversas questões, especialmente as 'cutucadas' e críticas diretas à Globo, ex-detentora dos direitos da categoria, que contou inclusive com um comentário de Nelson Piquet, que chamou a emissora de "Globolixo". Em nota, a Band se afastou dessas críticas e elogiou o trabalho da ex-casa da F1.

O tricampeão foi a grade atração das três horas de aquecimento que a Band fez para o GP do Bahrein. Piquet participou junto de seu filho, Nelsinho, para falar não somente de F1 mas também de Stock Car, com a chegada da equipe Piquet Sports ao grid da principal categoria do automobilismo nacional.

Mas a participação de Piquet deu o que falar nas redes sociais desde o seu primeiro minuto. Assim que chegou ao estúdio, o tricampeão elogiou a Band pela aquisição dos direitos da F1 e aproveitou para disparar com a Globo, desafeto antigo do piloto.

"Eu tô feliz com vocês aqui, a Band, fazendo a Fórmula 1. Largou essa Globolixo".

O comentário de Piquet, que repercutiu nas redes sociais, com o termo 'Globolixo' sendo um dos mais comentados no Twitter ao longo do domingo, não foi a única cutucada da equipe da Band ao canal carioca, começando com o slogan "Isso a Band mostra", em referência ao quadro do Fantástico "Isso a Globo não mostra".

Mas a Band deu um passo atrás nessas críticas e divulgou uma nota à imprensa nesta terça (30) sobre as críticas feitas à Globo, onde reconhece "o significativo trabalho feito" pelo canal, além da sua "qualidade técnica e jornalística".

"Em relação às opiniões proferidas, durante a programação especial da cobertura do Grande Prêmio do Bahrein de F1, a Band esclarece que a posição dos nossos entrevistados não reflete necessariamente os da emissora".

"Durante os últimos 41 anos, os direitos da F1 foram da Rede Globo e a Band não só reconhece o significativo trabalho feito, como também a qualidade técnica e jornalística, que valorizou e elevou a importância da modalidade".

Na nota, a Band foca, de modo indireto, no comentário de Piquet, que gerou risos da equipe que estava no estúdio, durante a transmissão do Show do Esporte, como a apresentadora Glenda Kozlowski e o comentarista Reginaldo Leme.

Segundo apontado pelo UOL na segunda, o comentário do tricampeão gerou descontentamento interno no canal, com a crença de que ofuscaria os bons números e diversos elogios que a Band recebeu em sua estreia na cobertura da F1. Inclusive, o vídeo com o comentário de Piquet foi apagado do site da Band.

Já a Globo tratou o caso com bom humor. Em um quadro do programa Tá na Área, do SporTV, chamado F1 em um minuto, em referência às entradas na programação da equipe do portal G1, o jornalista e comediante Tossiro Neto 'falou' sobre o GP e a Band, inclusive fazendo referência à Piquet.

"A gente não viu a corrida, mas, pelo que a gente ficou sabendo, o Max Verstappen largou na pole position. Depois de um tempinho, teve um momento bacana da corrida em um carro laranjinha ultrapassou um carro vinho e, mais tarde, aconteceu um outro negócio ali, em que o Lewis Hamilton acabou aproveitando e ganhando a corrida no Bahrein", seguiu.

"Também neste domingo, o pai do ex-piloto Nelsinho Piquet... Não pode? O pai do... O também ex-piloto Nelson", afirmou hesitantemente o jornalista antes de ser interrompido deliberadamente para a introdução de um intervalo comercial.

Hamilton VERSUS Verstappen, a POLÊMICA do Bahrein e + com FELIPE DRUGOVICH | RETA FINAL

